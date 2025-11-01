Lider ale protestelor din Novi Sad, reținut pentru o presupusă simulare a unei tentative de omor

Poliția sârbă a arestat consilierul local Miša Bačulov, unul dintre liderii protestelor recente din Novi Sad, sub suspiciunea că ar fi încercat să-și simuleze otrăvirea pentru a-l acuza pe președintele Aleksandar Vučić și pe conducerea statului de o presupusă tentativă de omor.

Mai multe înregistrări apărute în presa sârbească par să confirme planul lui Bačulov, care ar fi discutat cu un lucrător medical modalitățile în care ar putea să se otrăvească, dar să supraviețuiască, pentru a crea impresia unei tentative împotriva sa.

Autoritățile consideră că acțiunea ar fi fost menită să amplifice tensiunile înainte de protestul programat pentru ziua următoare.

Bačulov ar fi planificat simularea otrăvirii pentru a provoca o reacție puternică în rândul cetățenilor și pentru a genera violențe pe străzile orașului, precum și atacuri asupra disidenților și reprezentanților instituțiilor statului.

Conform agenției Tanjug, se suspectează că scopul acțiunii a fost „să provoce revoltă în rândul cetățenilor și pentru ca pe străzile orașului să aibă loc o escaladare a violenței și atacuri asupra celor cu opinii diferite și asupra reprezentanților instituțiilor”.

Mai multe videoclipuri apărute în mass-media sârbească arată cum Bačulov negociază cu un lucrător medical modul în care să-și simuleze otrăvirea și să supraviețuiască, ceea ce a condus la reținerea sa.

De asemenea, un alt bărbat, identificat ca D.C., a fost arestat pentru „pomaganje Bačulovu u lažiranju trovanja”, adică pentru că l-a ajutat în simularea otrăvirii.

Analistul politic Nebojša Krstić a comentat că înregistrările sunt „complet șocante” și demonstrează „intenția organizatorilor, conectați la mișcarea Pumnul Roșu, de a provoca isterie și furie în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să iasă în stradă și să întreprindă activități care ar putea conduce la destabilizarea ordinii publice”.

Președintele SRS, Vojislav Šešelj, a declarat că acest caz reprezintă „o diversiune politică de cea mai rea natură” și că nu crede că Bačulov ar fi fost autorul ideii.

Șešelj a adăugat:

„Nu vă pot spune exact care sunt infracțiunile, dar sunt multe aici, așa că procurorul trebuie să specifice clar acest lucru. De la tulburarea publicului, până la punerea în pericol a fundamentelor sistemului statal sau răsturnarea ordinii constituționale.”

Reținerea lui Bačulov are loc într-un context tensionat în Serbia, unde protestele anti-guvernamentale au fost intensificate de incidente recente și de nemulțumiri sociale.

Autoritățile avertizează că planurile de destabilizare a ordinii publice, cum ar fi cele dezvăluite în cazul Bačulov, pot crește riscul de violențe în timpul protestelor programate.

Oficialii subliniază necesitatea respectării legii și a ordinii publice pentru prevenirea escaladării conflictelor.