Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru „Super Neatza” cu Răzvan și Dani, la 18 ani de la lansarea emisiunii

Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru „Super Neatza" cu Răzvan și Dani, la 18 ani de la lansarea emisiunii
Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj video emisiunii „Super Neatza” cu Răzvan și Dani, cu prilejul aniversării a 18 ani de la lansarea programului. „Cred că ce faceţi dumneavoastră important pentru societate este că aduceţi probleme reale ale oamenilor de zi cu zi, într-o dezbatere care este în termeni reali”, a spus șeful de stat, în mesajul transmis emisiunii TV.

Nicușor Dan: „Dacă oamenii te plac, rămâi. Dacă oamenii nu te plac, pleci”

În mesajul său, președintele a felicitat prezentatorii și echipa emisiunii și a arătat că succesul, atât în televiziune, cât și în politică, depinde de validarea publicului: „Dacă oamenii te plac, rămâi. Dacă oamenii nu te plac, pleci”.

„La mulţi ani, Răzvan şi Dani, dumneavoastră, echipei din spatele acestei emisiuni. Cred că în meseria dumneavoastră, ca şi în a noastră, e o singură regulă. Dacă oamenii te plac, rămâi. Dacă oamenii nu te plac, pleci”, a explicat acesta.

Șeful de stat apreciază rolul emisiunii în societate

Președintele Nicușor Dan a subliniat că emisiunea aduce în atenția publicului problemele reale ale oamenilor și le abordează într-un limbaj clar, accesibil și direct.

„Cred că ce faceţi dumneavoastră important pentru societate este că aduceţi probleme reale ale oamenilor de zi cu zi, într-o dezbatere care este în termeni reali, fireşti, şi asta e lucrul bun pentru societate. Deci, succes! Ne vedem la 25 de ani!”, a mai spus șeful de stat, în mesajul său.

„Super Neatza cu Răzvan și Dani”, de aproape 20 de ani la televizor

„Super Neatza cu Răzvan și Dani” se numără printre cele mai longevive emisiuni matinale din România, marcând duminică, 1 februarie, 18 ani de la intrarea în grila Antena 1.

De-a lungul timpului, emisiunea a îmbinat divertismentul cu subiecte de actualitate și discuții pe teme sociale, menținând constant interesul unui public numeros.

