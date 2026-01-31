Cadouri cu o valoare inestimabilă primite de Nicușor Dan din postura de președinte al României

Președintele României, Nicușor Dan, a primit în cursul anului trecut mai multe cadouri cu prilejul unor acțiuni oficiale de protocol, bunuri care au fost incluse în Patrimoniul Administrației Prezidențiale, potrivit documentelor făcute publice sâmbătă de instituție.

Administrația Prezidențială a publicat Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2025, bunuri care au fost depuse la Comisia de evaluare din cadrul instituției, conform obligațiilor legale privind transparența și evidența cadourilor primite de demnitari în exercitarea funcției.

Conform documentului oficial, valoarea totală a bunurilor primite de președintele Nicușor Dan se ridică la 9.862 de euro, echivalentul a 50.281,41 lei. Toate obiectele enumerate au fost preluate în patrimoniul Administrației Prezidențiale și nu rămân în posesia personală a șefului statului.

Lista include o varietate de obiecte, de la lucrări artistice și fotografii, până la albume, cărți, obiecte decorative din porțelan, plachete, gravuri, embleme și monede aniversare. Printre bunuri se regăsește și un accesoriu vestimentar, respectiv o cravată, primită în cadrul unei acțiuni oficiale.

Între cadourile primite se remarcă o fotografie înrămată cu autografele Majestății Sale Regele Charles al III-lea și ale Reginei Camilla, precum și o fotografie care poartă autograful Regina Sofia a Spaniei.

Aceste obiecte au fost oferite în cadrul unor întâlniri oficiale și au fost evaluate de comisia internă, fiind incluse în inventarul patrimoniului instituției prezidențiale.

Președintele României a primit, de asemenea, un album-ghid istoric care reunește cele mai ample fotografii realizate vreodată ale etajelor de protocol și ale spațiilor publice ale Casa Albă. Volumul prezintă imagini de arhivă și fotografii recente, fiind considerat un obiect de protocol cu valoare documentară.

Albumul a fost oferit în contextul relațiilor diplomatice și al schimburilor oficiale dintre România și partenerii săi internaționali.

Printre obiectele cu semnificație simbolică se află și un tablou reprezentând drapelul României în formă de triunghi. Drapelul a fost purtat într-o misiune reală de Poliție Aeriană deasupra Mării Baltice, la bordul unei aeronave F-16 MLU, aparținând Detașamentului „Carpathian Vipers”.

Potrivit descrierii oficiale, misiunea a fost desfășurată în onoarea președintelui României, Nicușor Dan, iar obiectul a fost ulterior oferit ca dar de protocol și evaluat de comisia Administrației Prezidențiale.

Publicarea listei bunurilor primite cu titlu gratuit face parte din obligațiile legale privind transparența exercitării funcțiilor publice la nivel înalt. Cadourile primite de șeful statului în cadrul acțiunilor oficiale nu pot fi păstrate în interes personal și sunt inventariate, evaluate și incluse în patrimoniul instituției.

Administrația Prezidențială a precizat că toate obiectele menționate au fost predate conform procedurilor în vigoare și sunt gestionate de structurile interne abilitate.