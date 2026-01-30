International

Zelenski și Nicușor Dan au discutat proiecte energetice comune pentru Ucraina și România

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune menite să consolideze securitatea energetică a ambelor state. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune, care pot îmbunătăți semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și a României”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook. Liderul ucrainean a precizat că discuțiile vor continua la nivel ministerial pentru implementarea proiectelor.

„Este important să realizăm totul. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministeria. lPașii concreți urmează să fie stabiliți în perioada următoare”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski, mulțumiri pentru sprijinul României

În mesajul său, președintele ucrainean a mulțumit atât președintelui Nicușor Dan, cât și poporului român pentru sprijin. „Mulțumesc domnului președinte și poporului român, pentru sprijin”, a subliniat Zelenski. Administrația Prezidențială a confirmat pentru News.ro convorbirea dintre cei doi lideri, fără a oferi alte detalii suplimentare privind subiectele discutate.

