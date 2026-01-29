Nicușor Dan a dat asigurări că taxele nu mai cresc: În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie cu Guvernul

Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu există riscul unor noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, subliniind că deficitul bugetar a fost redus ca urmare a majorării TVA și a impozitelor locale. Șeful statului a recunoscut că puterea de cumpărare a scăzut, dar a apreciat că percepția publică este mai pesimistă decât situația reală.

Nicușor Dan a explicat că principala problemă resimțită în prezent de populație este diminuarea puterii de cumpărare, pe fondul presiunilor economice acumulate în ultimii ani. El a subliniat însă că percepțiile din spațiul public nu reflectă întotdeauna fidel realitatea economică, existând diferențe semnificative între datele obiective și modul în care situația este resimțită sau interpretată de o mare parte a societății.

În acest context, președintele a atras atenția asupra faptului că unele evaluări sunt influențate de starea generală de tensiune și de nemulțumirile acumulate, ceea ce duce la concluzii eronate. A dat ca exemplu percepția larg răspândită privind nivelul taxelor pe proprietate, care sunt considerate de mulți români mai ridicate decât media europeană, deși în realitate acestea se situează sub nivelul din majoritatea statelor UE. Această discrepanță între percepție și realitate contribuie, în opinia sa, la o imagine distorsionată asupra funcționării instituțiilor și a coaliției de guvernare.

Șeful statului a susținut că măsurile adoptate până acum au început să producă efecte și că Guvernul și-a respectat angajamentele asumate public.

„În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie cu guvernul, însă acolo unde suntem aliniați e faptul că măsurile luate au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există nici o perspectivă de creștere de taxe”, a declarat Nicușor Dan la Digi24.

El a adăugat că indicatorii macroeconomici arată o evoluție mai bună decât estimările inițiale.

„Suntem mai bine decât ținta de reducere de deficit pe care Guvernul și-a asumat-o, există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există o ușoare colectare mai bună, deci pe macro-financiar suntem mai bine. Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”, a mai spus președintele.

Referindu-se la impozitele locale, Nicușor Dan a remarcat că acestea fac parte dintr-un mecanism necesar de echilibrare bugetară.

„Într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe, dar nu suntem într-o lume perfectă”.

Nicușor Dan a explicat că anumite decizii economice nu produc efecte imediate vizibile pentru populație, însă sunt esențiale pentru stabilitatea și dezvoltarea pe termen mediu. El a arătat că reducerea taxei pe cifra de afaceri a marilor companii creează un climat mai atractiv pentru investiții și poate stimula intrarea de capital străin în România, chiar dacă beneficiile nu se reflectă încă direct în veniturile oamenilor. În același timp, șeful statului a subliniat că România respectă calendarul asumat pentru aderarea la OCDE, exprimând optimismul că procesul ar putea fi finalizat în cursul verii acestui an.