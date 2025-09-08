International

Președintele Kazahstanului vrea să schimbe sistemul electoral și să desființeze Senatul

Președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev. Sursa foto: akorda.kz
Președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a declarat luni că intenționează să desființeze Senatul și să reformeze sistemul electoral. „Propun astăzi crearea în curând a unui parlament unicameral”, a spus acesta, adresându-se deputaţilor şi senatorilor.

Președintele Kazahstanului vrea să schimbe sistemul electoral

Președintele Kazahstanului a anunțat luni că vrea să desființeze Senatul și să schimbe sistemul electoral. Această inițiativă marchează o revenire asupra reformelor adoptate după incidentele din 2022, care au zdruncinat autoritățile celei mai mari economii din Asia Centrală, potrivit AFP.

„Propun astăzi crearea în curând a unui parlament unicameral”, a spus acesta.

Propunerea va fi votată în 2027

Potrivit AFP, președintele, fost diplomat sovietic, a declarat că propunerea va fi supusă unui referendum în 2027 și va conduce la modificarea Constituției, revizuită de șase ori de la independența Kazahstanului în 1991.

„Am repetat de nenumărate ori că toate problemele cruciale pentru stat vor fi rezolvate numai cu consimţământul poporului”, a mai spus acesta, deși în această fostă republică sovietică propunerile sale produc de multe ori efecte reale.

Președintele a declarat că, în cazul adoptării referendumului, parlamentul „va fi ales numai pe baza listelor de partide”, ceea ce ar urma să consolideze poziția partidului dominant Amanat.

Referendum Kazahstan

Referendum Kazahstan. Sursa foto: osce.org

Alegerile din 2023

La alegerile legislative din 2023, un nou sistem adoptat prin referendum a permis alegerea a 29 dintre cei 98 de deputați prin vot uninominal, oferind pentru prima dată din 2004 șansa candidaților independenți să concureze. În Majilis (parlament) au intrat șase partide, toate cu o loialitate mai mare sau mai mică față de președinte, însă autoritățile au confirmat și cazuri de vot ilegal.

În ianuarie 2023, Kassîm-Jomart Tokaev a afirmat că noul model parlamentar va „proteja pe deplin interesele alegătorilor, va garanta o mare diversitate de opinii și va crea condiții favorabile dezvoltării societății civile”.

Kazahstanul, de cinci ori mai mare decât Franța, a fost zguduit în ianuarie 2022 de proteste împotriva creșterii costului vieții, care s-au transformat în revolte. Președintele Tokaev a ordonat atunci deschiderea focului, ceea ce a provocat moartea a 238 de persoane, conform cifrelor oficiale.

