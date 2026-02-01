Preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028 „regretă profund” schimbul de mesaje cu Ghislaine Maxwell

Casey Wasserman, şeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, a declarat sâmbătă că „regretă profund” e-mailurile din 2003 schimbate cu Ghislaine Maxwell, apărute în cea mai recentă serie de dosare guvernamentale publicate vineri despre Jeffrey Epstein, potrivit The Guardian.

Dosarele publicate vineri conțin mai multe schimburi de mesaje între Casey Wasserman și Ghislaine Maxwell, din 2003. Printre acestea se află un e-mail în care Wasserman îi scrie lui Maxwell: „Mă gândesc la tine tot timpul. Deci, ce trebuie să fac pentru a te vedea într-o ţinută strâmtă din piele?”. Într-un alt e-mail din aprilie 2003 Maxwell îi propune lui Wasserman, care era căsătorit la acel moment, să îi facă un masaj care „poate înnebuni un bărbat”.

Într-o declarație publicată sâmbătă, Casey Wasserman a afirmat: „Regret profund corespondenţa mea cu Ghislaine Maxwell”, menționând că aceasta a avut loc „cu mult înainte ca oribilele ei infracţiuni să fie dezvăluite”.

„Nu am avut niciodată o relaţie personală sau de afaceri cu Jeffrey Epstein. După cum este bine documentat, am participat la o călătorie umanitară ca parte a unei delegaţii a Fundaţiei Clinton în 2002, cu avionul lui Epstein. Îmi pare teribil de rău că am avut vreo legătură cu vreunul dintre ei”, a mai spus acesta.

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru cinci capete de acuzare legate de trafic sexual și abuz de minori și execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Documentele recente au fost făcute publice în baza unei legi care obligă autoritățile să desecretizeze dosarele referitoare la Jeffrey Epstein și la confidenta și fosta sa iubită, Ghislaine Maxwell. Epstein s-a sinucis în închisoarea din New York, în august 2019, la aproximativ o lună după ce a fost pus sub acuzare la nivel federal pentru trafic sexual.

Casey Wasserman este fondatorul unei agenții sportive și de talente care reprezintă jucători de top din fotbal, baschet și baseball, dar și actori cunoscuți, printre care Adam Sandler și Brad Pitt.

Recent, el a revenit în atenția presei ca figură centrală în eforturile de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, iar activitatea sa de lobby a avut un rol important în aducerea Jocurilor Olimpice de vară în Statele Unite în 2028. Los Angeles a mai găzduit Jocurile Olimpice în 1984, iar ediția din 2028 va fi prima competiție olimpică de vară organizată în SUA de la Atlanta, în 1996.