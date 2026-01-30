Social

Fugarul Abdullah Ataș, tratament preferențial la Rahova. Europol, despre șeful ANP: Îi acorda din pix zeci de permisii de o zi

Sursa foto: Facebook/Europol
Abdullah Ataș, cetățeanul turc responsabil de uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, cunoscut ca „Dulăul”, a primit 24 de permisii din închisoare, toate aprobate de Geo Bogdan Burcu, actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), potrivit Sindicatului Europol. Pe Facebook, reprezentanții organizației sindicale au publicat o imagine în care șeful ANP apare alături de fugarul turc.

Turcul care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, val de permisii semnate de Bogdan Burcu

Potrivit Sindicatului Europol, Geo Burcu, pe atunci director al Penitenciarului Rahova – exact locul unde Ataș a fost încarcerat – îi acorda „din pix zeci de permisii de o zi”, aprobate la nivel local.

Odată ce Burcu a devenit șef al întregului sistem penitenciar, permisile acordate criminalului turc au crescut ca durată, ajungând la două, trei sau chiar la patru zile. Ultima permisiune – a 24-a – a fost de 3 zile și a fost justificată ca o „banală vizită la Patriarhul României”.

Abdullah Atas

Abdullah Atas. Sursa foto: politiaromana.ro

Abdullah Ataș și șeful ANP, fotografie alături de Patriarhul României

În fotografia publicată de Europol pe Facebook, Abdullah Ataș apare alături de Geo Burcu.

„Cel din imagine este Geo Burcu, actualul împuternicit (fără concurs) director general al Administrația Națională a Penitenciarelor. Anterior? Tot împuternicit (tot fără concurs) director al Penitenciarului Rahova. Exact locul unde criminalul turc a fost încarcerat după condamnare.Coincidență? Sau sistem?”, spun reprezentanții Sindicatului Europol.

Pentru a descrie imaginea, reprezentanții organizației sindicale folosesc cuvântul „Arkadaș”, înseamnă „prieten” sau „tovarăș” în limba turcă.

„În fotografia atașată îl vedeți pe „arkadaş”, criminalul turc, alături de Geo Burcu, cel care conduce azi ANP-ul și care i-a aprobat permisia de 3 zile (a 24-a) într-o “banalǎ” vizitǎ la Patriarhul României”, arată Europol.

Critici legate de regulile interne aplicate la Penitenciarul Rahova

Geo Burcu ocupă în prezent funcția de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) în regim de împuternicire, fără concurs, după ce anterior fusese tot împuternicit, fără concurs, director la Rahova, arată Europol.

„Pentru că la Penitenciarul Rahova minunile sunt la tot pasul: musulmanul Abdullah s-ar fi convertit brusc la ortodoxie doar-doar să mai iasă la o colindă, un pelerinaj, o plimbare”, se menționează în postare

Au trecut deja patru zile de când Abdullah Ataș a reușit să fugă din țară, fără ca autoritățile să ofere explicații clare sau să ia vreo măsură concretă, reclamă Sindicatul Europol.

„Nicio explicație. Nicio demisie. Nicio asumare. Doar tăcere”, acuză reprezentanții sindicatului.

Ataș este acuzat că l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, după ce a condus cu peste 180 km/h prin București, având aproape 2 la mie alcool în sânge. În prezent, Abdullah Ataș este dat în urmărire internațională, anchetatorii presupunând că s-ar fi refugiat pe teritoriul Turciei.

