Criminalul fugar cunoscut ca „Regele veiozelor” vrea să scape din pușcărie cu orice preț. A renunțat și la islam

Ataș Abdullah, cunoscut drept „regele veiozelor”, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unui polițist, a reușit să obțină mai multe permisii din Penitenciarul Rahova apelând la o strategie neobișnuită: convertirea la ortodoxie, implicarea în activități religioase și chiar întâlniri cu Patriarhul Daniel, potrivit Antena 3.

În timpul detenției, Abdullah s-a botezat și a renunțat la islam, participând activ la slujbele și corul bisericii penitenciarului. De asemenea, a luat parte la piese de teatru cu tematică istorică și la vizite organizate la mănăstiri, sub supravegherea preotului unității.

Această implicare a fost descrisă de directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), George Burcu, drept „un element unic și exotic” în cadrul penitenciarului.

Fotografiile în care apare alături de Patriarhul Daniel au fost invocate ulterior în instanță pentru a-i schimba regimul de detenție, fapt care i-a permis să obțină 24 de permisii de ieșire, semnate de directorul general al ANP.

„Ultima semnătură evident vine la directorul general, care coordonează Direcția Siguranței și Regim Penitenciar. Dacă vorbim de această persoană care de 20 de ori a fost în permisiuni și s-a întors, nu se putea aprecia că există risc de neîntoarcere”, a explicat George Burcu.

Pe parcursul acestor ani, Abdullah a învățat limba română, a participat la activități religioase și culturale și a fost cunoscut în penitenciar sub numele de „fratele Efrem”. Această strategie, aparent bazată pe credință și implicare, i-a oferit acces la privilegii care ulterior i-au facilitat fuga din țară, revenind în Turcia.

Ministerul Justiției a trimis corpul de control la Penitenciarul Rahova pentru a analiza modul în care s-au acordat aceste permisii, în timp ce Abdullah este acum căutat la nivel internațional.

Directorul ANP a recunoscut că implicarea sa personală în semnarea permisiilor a fost conform procedurilor legale, deși situația ridică întrebări despre modul de evaluare a riscurilor în cazul deținuților de maximă periculozitate.