Tupeul păzitorului de pușcăriași

Evadarea ucigașului turc, care n-a ezitat să intre în plin cu mașina într-un polițist de la Rutieră, mi-a amintit brusc de vorba noastră românească „cum e turcul, și pistolul!”. Nu evadarea în sine m-a trimis cu gândul la strămoși, ci tupeul care a țâșnit din declarația șefului cel mai mare peste Administrația Națională a Penitenciarelor.

Turcul criminal, condamnat la aproape 23 de ani de pușcărie, era un deținut care își urmărea interesul sub toate aspectele. Om de afaceri până când a fost priponit, poreclit „regele veiozelor”, cu relații în sferele importante bucureștene, Abdullah Atas știa că banul îi face viața ușoară în penitenciar.

Și probabil că turcul a dat, dacă președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), Cosmin Dorobanțu și-a permis să se facă portavocea colegilor săi gardieni și să afirme că se iau bani pentru favorizarea celor încarcerați. Nu neapărat pentru o evadare, deși a mai existat cel puțin una la fel de dubioasă. A spus-o acum, dar și de-a lungul timpului, în alte intervenții publice.

Lângă turc și evadarea lui a apărut și „pistolul”, în postura directorului general al Administrației Penitenciarelor, Bogdan Burcu, cel care i-a permis ucigașului de polițist să plece trei zile acasă. Cu mult tupeu în fața unui caz de maximă gravitate, Burcu a recunoscut că el i-a aprobat permisia de trei zile lui Abdullah Atas. Ba mai mult, a adăugat că „e posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”, dar a explicat că, în ciuda acestuia, a decis să acorde permisia, respectând recomandările internaţionale care prevăd „măsuri progresive de contact cu comunitatea” pentru deţinuţi.

Excepțional! Ce grijă avea directorul general, acuzat și anchetat pentru hărțuirea unor tinere angajate din ANP, să-i respecte unui criminal dreptul la „contactul cu comunitatea”! Când Elena Udrea implora să i se aprobe cererea de a merge o zi acasă fiindcă fetița ei începea școala, nu i s-a aprobat. Sunt alte femei condamnate pentru lucruri mai mărunte decât o crimă odioasă, dar nu au beneficiat de vreo permisie.

Despre niciun politician-deținut, condamnat pentru abuz în serviciu sau luare de mită nu am auzit să fi fost învoit să iasă din pușcărie măcar o zi, ca să fie aplicate „recomandările internaționale”. Deși și aceștia desfășurau activități, munceau în atelierele pușcăriei sau în club, scriau cărți, ca să acumuleze puncte de bună-purtare și să reducă din pedeapsă. E doar o remarcă pentru faptul că legea nu se aplică în multe cazuri, ci stă în pixul șefului de penitencir sau al directorului general ANP. Există la nivelul penitenciarului de detenție și Comisia pentru stabilirea regimului de executare, care analizează și avizează propunerile de acordare a permisiei ca recompense, dar… Aprobarea finală vine de la șeful ANP sau al închisorii!

Directorul ANP ar fi vrut să se ancheteze singur

Ne putem imagina lacrimile și durerea soției și copiilor polițistului Gheorghe Ionescu când au auzit la „Știri” că ucigașul omului lor drag a fost lăsat să iasă din penitenciarul Rahova și nu s-a mai întors. Anunțul ministrului Justiției că va trimite Corpul de Control al MJ ca să facă anchetă nici nu a mai contat în momentul în care familia polițistului l-a auzit pe directorul general Bogdan Burcu, la postul Digi24, explicând cu emfază de ce i-a dat aprobare turcului să plece 3 zile din pușcărie, în ciuda avizului negativ de la penitenciarul Rahova.

„Pentru permisiunile mai mari de o zi de ieşire din penitenciar, ele sunt analizate şi la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ele sunt aprobate de către directorul general al ANP, adică de mine. Permisia de trei zile pentru acest deţinut e aprobată de către subsemnatul”, a declarat Burcu. Nu a spus și că, după evadarea cu permisie a turcului Atas, a anunțat că trimite Corpul de control al ANP ca să facă anchetă.

Culmea tupeului și a ilegalității! Cum să se ancheteze pe el însuși, dacă el semnase ca turcul să părăsească pușcăria?! I-a pus cineva frână, ministrul deja anunțase anchetă de la Ministerul Justiției, așa că la tv Burcu s-a arătat gată să răspundă dacă verificările îl vor găsi vinovat.

Dar ancheta cu propunerile indecente făcute angajatelor?

La fel cum s-a arătat disponibil să fie pedepsit dacă va fi găsit vinovat pentru evadarea turcului Atas, Bogdan Burcu a reacționat și în toamna anului trecut, când mai multe angajate din ANP și Penitenciarul Rahova l-au acuzat de hărțuire și propuneri de natură sexuală.

Despre această anchetă nu se mai știe nimic, deși au trecut luni bune. Mesajele indecente au fost postate pe pagina oficială a Sindicatului Național a Personalului din Penitenciare (SNPP) unde a fost publicat și un articol cu titlul: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor!?”. Presa a relatat cazul, iar directorul Burcu s-a declarat victima unor „interese mai vechi. Scandalul a făcut mare vâlvă și atât.

De ce erau și plângeri ale unor polițiste de la Penitenciarul Rahova? În acest punct sensibil facem legătura cu evadarea turcului.

Legătura dintre turc și șeful penitenciarelor era veche

Bogdan Burcu este un tip foarte milos, foarte aplecat asupra studiului recomandărilor internaționale ce militează pentru lăsarea în libertate, din când în când, a deținuților, considerând că aceasta reprezintă un pas spre reintegrarea în societate. Așa s-a autoevaluat directorul general ANP. Informațiile și suspiciunile care orbitează în jurul acestui caz nu-i dau prea mare credibilitate.

Înainte de a fi numit, în luna mai 2025, la conducerea ANP, Bogdan Burcu a condus Penitenciarul Rahova. Acolo își executa pedeapsa și turcul Abdullah Atas. Fusese transferat de la Jilava, pușcăria în care de obicei sunt încarcerați indivizii care comit omoruri grave. Așadar, Burcu și Atas avuseseră o istorie comună în ultimii ani. Deținutul cerea, iar directorul Penitenciarului Rahova, Burcu, aproba.

73 de recompense și 22 de permisiuni de ieșire din penitenciar a avut turcul criminal până la permisia din 23 ianuarie din care nu s-a mai întors. Regulamentul penitenciarelor permite aceste lucruri, nu degeaba striga și Gigi Becali că are dreptul la permisie, nu degeaba ne-am revoltat cu toții când lui Gică Popescu era să nu-i fie dată aprobarea să participe la înmormântarea tatălui. Doar că șmecheriile șefilor pot modela regulamentul ca pe plastelină.

Cum e favorizat un deținut ca să obțină permisie de ieșire din pușcărie

Datele pe care le-am obținut „pe surse”, în decembrie 2022, când un alt deținut a plecat din Jilava și nu s-a mai întors, au fost confirmate acum printr-o declarație a lui Cosmin Dorobanțu, președintele sindicatelor din penitenciare. El a spus clar că se pregătește legalitatea acțiunilor în favoarea anumitor deținuți. Oare dezinteresat, pe ochi frumoși, să se pună în mișcare mecanismul?

„Ca să-l favorizezi pe un deținut, îl scoți la muncă, îl scoți la activități din pușcărie și după aceea îi dai credite. După ce i-ai dat credite devine propozabil pentru învoire sau pentru liberare condiționată”. În cazul turcului, Dorobanțu este convins că s-a vrut să i se dea atâtea permisii, deși infracțiunile pentru care a fost condamnat erau extrem de grave.

Sper ca ministrul Justiției, Radu Marinescu să nu lase să treneze ancheta de la ANP, chiar dacă „regele veiozelor” își bea cafeaua acum pe malul Bosforului. Problema e mult mai serioasă și de neacceptat. Normalitatea ar fi impus ca directorul general Burcu să-și dea demisia, iar onoarea și-o„repera” ulterior, dacă era găsit basma-curată și în ancheta cu polițistele hărțuite și în cea cu evadarea turcului. Funcția NU, că totuși, în mandatul său de 8 luni s-au petrecut cinci evadări, din care trei pe bază de permisie.