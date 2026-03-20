Arhivele sistemului penitenciar comunist, sub lupa CNSAS. Primele 1.438 de dosare au fost deja transferate

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a demarat preluarea dosarelor de cadre din sistemul penitenciar aferente perioadei 1945–1989, relatează news.ro. Până în prezent au fost transferate 1.438 de dosare, în baza unui acord cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat că a început procesul de preluare a dosarelor de cadre aparținând personalului din structurile sistemului penitenciar. Documentele vizează perioada 1945–1989 și provin din fostul aparat al Direcției Generale a Penitenciarelor.

Operațiunea se desfășoară în baza unui acord de colaborare încheiat în anul 2025 cu Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit instituției, parteneriatul a făcut posibilă începerea transferului efectiv al arhivelor.

CNSAS precizează că implicarea actualei conduceri a ANP a fost esențială pentru demararea procesului de predare a documentelor.

Procesul de preluare a arhivei se desfășoară etapizat, pe criterii alfabetice. În cadrul primei etape, instituția a confirmat că au fost deja predate către CNSAS 1.438 de dosare de cadre.

Aceste documente fac parte din fondurile arhivistice ale sistemului penitenciar din perioada regimului comunist și urmează să fie integrate în patrimoniul documentar administrat de CNSAS.

Instituția anunță că demersul are ca obiectiv completarea fondului arhivistic și facilitarea accesului la informații relevante pentru perioada comunistă, în limitele prevăzute de lege.

„Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) informează opinia publică cu privire la demararea procesului de preluare a dosarelor de cadre aparţinând personalului din structurile sistemului penitenciar (Direcţia Generală a Penitenciarelor), aferente perioadei 1945–1989. Acţiunea se desfăşoară în baza Acordului de colaborare încheiat în anul 2025 cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor (A.N.P.), reperezentată de domnul director adjunct Claudiu Românu şi doamna director adjunct Ioana Morar. Prin implicarea actualei conduceri a A.N.P. a fost posibilă iniţierea procesului de preluare a acestor documente de arhivă”, informează vineri CNSAS.

De asemenea, instituția arată că procesul contribuie la consolidarea cercetării istorice și la valorificarea documentelor din perioada regimului comunist.

„Documentele preluate fac parte din fonduri arhivistice privind cadrele din sistemul penitenciar, care şi-au desfăşurat activitatea în perioada regimului comunist, o perioadă de interes major pentru cercetarea istorică şi pentru consolidarea memoriei instituţionale. Preluarea acestora are ca scop asigurarea accesului, în conformitate cu prevederile legale, la informaţii de interes public privind trecutul recent. Prin această acţiune, C.N.S.A.S. continuă să îşi îndeplinească una dintre principalele sale misiuni: identificarea documentelor relevante, derularea procedurilor de declasificare, în conformitate cu legea de organizare şi funcţionare, precum şi introducerea în circuitul ştiinţific a documentelor de arhivă emise în perioada 1945–1989 care fac obiectul activităţii sale instituţionale”, mai anunță Consiliul.