Președintele CJ Botoșani despre protestatarii de la vizita lui Bolojan: Aveau pietroaie în geantă

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a declarat că premierul Ilie Bolojan a evitat, sâmbătă, întâlnirea cu protestatarii din fața primăriei deoarece în zonă se afla un bărbat care s-ar fi dat drept angajat al Camerei de Comerț Suceava și ar fi fost prins cu pietre în rucsac. „A fost sfătuit de echipa de acolo și de garda personală să nu vină prin față pentru că sunt protestatari care au pietroaie în geantă”, a spus acesta, în timpul unei conferințe de presă.

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în timpul vizitei premierului la Botoșani, iar pietrele ar fi fost descoperite de lucrătorii Serviciului de Pază și Protecție, care îl însoțeau pe șeful Guvernului.

„La Camera de Comerț (din Botoșani - n.r.) a venit un domn, cu un rucsac în umăr, care a spus că este de la Camera de Comerț din Suceava. Am încercat să căutăm respectivul domn la Camera de Comerț din Suceava, nu l-am găsit. A venit SPP, l-a controlat și avea pietroaie în geantă”, a spus Iftime.

Valeriu Iftime a mai declarat că decizia ca premierul să părăsească sediul Primăriei municipiului Botoșani pe ușa din spate a fost luată deoarece existau informații potrivit cărora protestatarii din fața instituției erau pregătiți să arunce cu pietre. Declarația făcută de președintele CJ Botoșani, în timpul conferinței de presă, a stârnit hohote de râs.

„Domnul prim-ministru n-a fugit niciodată de presă! A fost sfătuit de echipa de acolo și de garda personală să nu vină prin față pentru că sunt protestatari care au pietroaie în geantă. Vă dau o poză!”, a spus acesta.

Premierul a fost huiduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoșani, unde urma să se întâlnească cu primarii din județ. După ce a coborât din mașină, mai multe persoane l-au huiduit și au scandat „Demisia, demisia” și „Trădătorule”.

Un incident similar s-a produs vineri și în județul Iași, unde Bolojan a fost huiduit la intrarea în Palatul Culturii. Protestatarii au strigat „Trădătorule” imediat după ce a coborât din mașină, iar un bărbat i s-a adresat direct, întrebându-l „Nu vă este rușine?”.