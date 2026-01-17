Bolojan, huiduit la sediul primăriei din Botoșani

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoșani, unde mai multe persoane au strigat „Demisia” și „Trădătorule”.

Șeful Guvernului are programate, în aceste zile, mai multe întâlniri cu edilii din țară. Premierul a ajuns sâmbătă la Botoșani, pentru o întâlnire cu primarii din județ, fiind însoțit de președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime.

La coborârea din mașină, în fața sediului Primăriei, mai multe persoane l-au huiduit și au scandat „Demisia, demisia” și „Trădătorule”. Totuși, Bolojan a refuzat să facă declarații.

După întâlnirea de la Primăria Botoșani, premierul participă la o reuniune organizată la Camera de Comerț, unde discută cu reprezentanții mediului de afaceri local.

Vizita la Botoșani se va încheia la ora 13:00, într-o sală de conferințe, unde premierul se va întâlni cu primarii din județ și va discuta teme de interes local și administrativ, potrivit agendei anunțate de Guvernul României.

Un incident similar s-a produs vineri și în județul Iași. La intrarea în Palatul Culturii, Bolojan a fost huiduit, iar protestatarii au strigat „Trădătorule”, la scurt timp după ce a coborât din mașină. Totodată, un bărbat i-a adresat premierului întrebarea: „Nu vă este rușine?”.

La Iași, primarii PSD au ales să boicoteze întâlnirea cu Bolojan. În acest context, filiala social-democrată din Iași a anunțat că primarii PSD din județ nu vor participa la discuțiile cu premierul. În replică, liberalii ieșeni au afirmat că mai mulți primari PSD din județ confirmaseră inițial participarea la întâlnirea de vineri cu Bolojan, însă „au primit telefoane și ordin de la centru” să refuze prezența.

„Mai mulți primari PSD au confirmat inițial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan, într-un act de conștiință personală. Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze și li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iași nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu amenințări venite pe linie de partid”, a anunțat PNL Iași.