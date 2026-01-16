Politica

Vizita lui Bolojan la Iași, boicotată de primarii PSD

Comentează știrea
Vizita lui Bolojan la Iași, boicotată de primarii PSDIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Primarii PSD Iași au anunțat într-un comunicat că nu vor participa vineri la întâlnirea programată cu premierul Ilie Bolojan, ce va avea loc la Palatul Culturii din Iași, susține filiala județeană a partidului.

Conducerea PSD Iași consideră că reuniunea este una formală, menită mai degrabă să valideze deciziile deja luate privind reducerile bugetare, și nu o oportunitate reală de consultare cu autoritățile locale. Sursa: PSD Iași.

Primarii PSD Iași nu participa la întâlnirea cu Bolojan

În comunicatul oficial, PSD critică modul în care Guvernul gestionează măsurile de austeritate, afirmând că acestea pot avea efecte negative semnificative asupra comunităților.

„Deciziile privind reducerile bugetare au fost deja luate fără consultarea primarilor, iar noi nu dorim să legitimăm aceste tăieri care pot afecta locuitorii județului nostru”, se arată în documentul partidului. Social-democrații subliniază că astfel de întâlniri ar trebui să fie platforme de dialog real, nu simple formalități care urmăresc aprobarea unor măsuri deja stabilite.

Anca Dragu: Republica Moldova este pregătită pentru intrarea unei mari bănci străine
Anca Dragu: Republica Moldova este pregătită pentru intrarea unei mari bănci străine
Exclusiv. Alegeri la marginea Europei, Portugalia schimbă președintele! Ștefan Popescu: „O țară într-o zonă de confort strategic”
Exclusiv. Alegeri la marginea Europei, Portugalia schimbă președintele! Ștefan Popescu: „O țară într-o zonă de confort strategic”
PSD

PSD. Sursa foto: Facebook

Parlamentarii n-au fost invitați

Filiala PSD mai atrage atenția că la întâlnire nu au fost invitați nici parlamentarii social-democrați din județ, deși aceștia asigură majoritatea parlamentară și ar fi putut contribui la discuții privind investițiile publice și dezvoltarea locală.

Conform reprezentanților partidului, prezența PSD ar fi fost esențială pentru a discuta nu doar despre restricții bugetare, ci și despre proiecte concrete menite să sprijine comunitățile ieșene.

Bolojan, la Iași și Botoșani

Premierul Ilie Bolojan se va deplasa vineri în județele Iași și Botoșani pentru discuții cu primarii pe teme legate de administrația publică locală și gestionarea bugetelor. La întâlniri vor participa și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care vor detalia implementarea măsurilor guvernamentale.

PSD Iași afirmă că refuzul primarilor de a participa nu este un gest de conflict politic, ci o poziție de principiu. Social-democrații consideră că este necesară o consultare reală și transparentă înainte de aplicarea unor decizii care pot influența viața locuitorilor și dezvoltarea comunităților.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Bosz Goroy spune:
    16 ianuarie 2026 la 13:49

    Astia s haita de scursuri care au adus finantele romaniei pe marginea prapastiei. Daca er fi dupa ei , taiem pensii sopeciale?Nu. Taiem posturi iuntile in administratie ? Nu. Reformam ministerele si hotiile bugetare? Nu. Reducem salariile si bonusurile sefimii puse politic si care si cumpara posturile inutile platite gras din bani publici ? Nu. Accesam fonduri europene care nu se pot fura? nu. Luam imprumuturi cu dobanda mare unde putem fura in voie ? Da. Cine sa plateasca Datoriile? Nepotii nostri sau Putin, care va anexa romania dupa ce ati distrus-o voi.

Stiri calde

14:53 - Anca Dragu: Republica Moldova este pregătită pentru intrarea unei mari bănci străine
14:47 - Comori vechi de mii de ani, expuse sub pază strictă la Muzeul Județean Gorj
14:37 - Exclusiv. Alegeri la marginea Europei, Portugalia schimbă președintele! Ștefan Popescu: „O țară într-o zonă de confor...
14:26 - Ce sumă ar fi primit Mario Iorgulescu în schimbul „spovedaniei”
14:19 - Merz despre decizia lui Merkel de a închide centralele nucleare: eroare strategică
14:14 - Rareș Bogdan, PPE, despre „Cravata galbenă”, după proiecția de la Bruxelles: Un film ce merită văzut

HAI România!

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!

Proiecte speciale