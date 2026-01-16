Vizita lui Bolojan la Iași, boicotată de primarii PSD

Primarii PSD Iași au anunțat într-un comunicat că nu vor participa vineri la întâlnirea programată cu premierul Ilie Bolojan, ce va avea loc la Palatul Culturii din Iași, susține filiala județeană a partidului.

Conducerea PSD Iași consideră că reuniunea este una formală, menită mai degrabă să valideze deciziile deja luate privind reducerile bugetare, și nu o oportunitate reală de consultare cu autoritățile locale. Sursa: PSD Iași.

În comunicatul oficial, PSD critică modul în care Guvernul gestionează măsurile de austeritate, afirmând că acestea pot avea efecte negative semnificative asupra comunităților.

„Deciziile privind reducerile bugetare au fost deja luate fără consultarea primarilor, iar noi nu dorim să legitimăm aceste tăieri care pot afecta locuitorii județului nostru”, se arată în documentul partidului. Social-democrații subliniază că astfel de întâlniri ar trebui să fie platforme de dialog real, nu simple formalități care urmăresc aprobarea unor măsuri deja stabilite.

Filiala PSD mai atrage atenția că la întâlnire nu au fost invitați nici parlamentarii social-democrați din județ, deși aceștia asigură majoritatea parlamentară și ar fi putut contribui la discuții privind investițiile publice și dezvoltarea locală.

Conform reprezentanților partidului, prezența PSD ar fi fost esențială pentru a discuta nu doar despre restricții bugetare, ci și despre proiecte concrete menite să sprijine comunitățile ieșene.

Premierul Ilie Bolojan se va deplasa vineri în județele Iași și Botoșani pentru discuții cu primarii pe teme legate de administrația publică locală și gestionarea bugetelor. La întâlniri vor participa și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care vor detalia implementarea măsurilor guvernamentale.

PSD Iași afirmă că refuzul primarilor de a participa nu este un gest de conflict politic, ci o poziție de principiu. Social-democrații consideră că este necesară o consultare reală și transparentă înainte de aplicarea unor decizii care pot influența viața locuitorilor și dezvoltarea comunităților.