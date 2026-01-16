PNL Iași susține că primarii PSD nu au venit la întâlnirea cu Bolojan pentru că ar fi fost amenințați

PNL Iași a anunțat că primarii din județ care confirmaseră participarea la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan au fost amenințați să nu se prezinte. „Ipocrizia PSD Iași atinge cote alarmante. Mai mulți primari PSD au confirmat prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar au primit apoi telefoane de amenințare”, a anunțat filiala, într-un comunicat.

Filiala a anunțat că respinge „ferm retorica populistă, mincinoasă și panicardă lansată astăzi de PSD Iași la adresa Premierului Ilie Bolojan”.

„Atacul concertat al social-democraților nu este despre „grija față de comunități”, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiți și despre refuzul de a accepta că vremea „dosarului cu șină” și a sinecurilor de partid a apus”, se mai arată în comunicat.

PNL Iași a anunțat că, inițial, mai mulți primari PSD au confirmat participarea la întâlnirea cu Bolojan, „într-un act de conștiință personală”. Ulterior, aceștia ar fi primit telefoane și indicații de la conducerea centrală să renunțe, împreună cu un punctaj de mesaj public. „Protestul primarilor PSD Iași nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu amenințări venite pe linie de partid”, a mai anunțat filiala.

Filiala a anunțat că premierul României, indiferent de partidul din care provine, se întâlnește cu primarii pentru a discuta probleme de administrație publică, nu chestiuni politice.

„Acest protest infantil al PSD nu face decât să izoleze comunitățile pe care le reprezintă și să slăbească, în ansamblu, forța de reprezentativitate a județului nostru și a ieșenilor care i-au votat. Premierul vine să discute soluții tehnice, nu să facă paradă politică, așa cum ne-au obișnuit premierii PSD care apăreau la Iași doar pentru tăieri de panglici la proiecte inexistente”, a mai transmis PNL Iași.

Potrivit filialei, „lupta de putere din interiorul PSD Iași, incompetența și frica lui Bogdan Cojocaru de a avea grijă de interesele primarilor și directivele meschine de la organizația centrală a PSD au dus la acest sabotaj ridicol și la o confuzie generală în rândul edililor social-democrați”.

PNL Iași a mai transmis că decizia edililor PSD de a boicota întâlnirea cu Bolojan este „un act de iresponsabilitate administrativă”.

„Când refuzi dialogul cu șeful Executivului, nu îl pedepsești pe Ilie Bolojan, ci îți pedepsești propria comunitate pe care pretinzi că o reprezinți. Este o dovadă de imaturitate politică să pui orgoliul de partid mai presus de interesul județului Iași. Solicit PSD Iași să iasă din logica de campanie electorală perpetuă și să înțeleagă gravitatea momentului. România are nevoie de stabilitate bugetară și de reforme structurale pentru a nu pierde fondurile europene. Dacă PSD vrea să rămână partidul care apără evaziunea, construcțiile ilegale și birocrația, este alegerea lor”, a afirmat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

Liberalii ieșeni susțin că reforma propusă de Guvernul Bolojan, criticată de PSD, nu prevede reduceri ale salariilor medicilor sau profesorilor, ci eliminarea risipei și a birocrației. PNL Iași precizează că, în urma reformei, vor fi desființate 6.102 posturi de consilieri personali ai demnitarilor, ceea ce ar genera o economie anuală de peste 362 de milioane de lei.

„PSD plânge după aceste sinecuri? Noi alegem să folosim acești bani pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare”, se arată în comunicat.