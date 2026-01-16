Vizită istorică la București. Cătălin Predoiu și Ali Yerlikaya, acord pentru securitatea regiunii Mării Negre

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, l-a primit ieri, la București, pe omologul său turc, Ali Yerlikaya.

Această vizită oficială marchează un moment de cotitură în relațiile diplomatice dintre cele două state, fiind prima vizită a unui ministru de interne turc în România din ultimul deceniu. După succesul de la Bruxelles, care i-a adus porecla de “Mr. Schengen”, Cătălin Predoiu a abordat o nouă relație strategică, cu Turcia.

Evenimentul are o încărcătură simbolică deosebită, având loc în contextul în care, în anul 2026, România și Turcia aniversează 15 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic.

Ministrul Ali Yerlikaya a sosit la București însoțit de o delegație extinsă, formată din liderii celor mai importante structuri de securitate din Turcia: Jandarmeria, Poliția Națională, Poliția de Frontieră, Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD) și managementul migrației.

Prezența acestor oficiali subliniază dorința ambelor părți de a trece de la dialog politic la implementarea efectivă a unor măsuri de securitate transfrontalieră. Consultările au confirmat nivelul excelent de cooperare, bazat pe cadrul stabilit în 2024 la Ankara, prin lansarea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România–Turcia.

Discuțiile dintre Cătălin Predoiu și Ali Yerlikaya s-au concentrat pe provocările actuale de securitate care afectează flancul estic și regiunea extinsă. Combaterea criminalității transfrontaliere, lupta împotriva traficului de droguri, de arme și a crimei organizate. Migrația ilegală a fost un alt subiect, convenindu-se cooperarea operativă pentru combaterea traficului de migranți și a traficului de persoane.

În privința terorismul se va merge pe intensificarea schimbului de informații pentru combaterea terorismului și a surselor sale de finanțare. Nici managementul dezastrelor nu a fost un subiect uitat, deschizându-se un drum pentru o colaborarea strânsă între structurile de urgență (IGSU și AFAD).

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul turc Ali Yerlikaya a subliniat importanța vecinătății la Marea Neagră: „Am evaluat că cooperarea noastră cu România va aduce contribuții semnificative nu numai la securitatea țărilor noastre, ci și la securitatea regiunii noastre”.

În finalul mesajului, ministrul turc mulțumește lui Cătălin Predoiu - Mr. Schengen, ca unei gazde deosebite, elegante, călduroase, care se respectă. E cel mai înalt nivel de apropiere, în afara limbajului diplomatic, când îi spui cuiva așa, deci nu a spus un simplu mulțumesc

Această întrevedere reconfirmă faptul că România și Turcia rămân piloni de stabilitate regională. Dincolo de componenta operativă, cei doi miniștri au agreat intensificarea programelor de formare profesională și a schimburilor de experiență între agențiile de aplicare a legii din cele două țări.