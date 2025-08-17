International Spania, în flăcări: Sanchez vrea pact național pentru combaterea urgențelor climatice







Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat duminică, la Ourense, în Galicia, o regiune din nord-vestul țării puternic afectată de incendii, un „pact național pentru urgență climatică” menit să depășească „luptele partizane și chestiunile ideologice”, potrivit AFP.

Premierul Sanchez a anunțat că guvernul spaniol va începe imediat pregătirile, astfel încât în septembrie să fie stabilite bazele unui pact național destinat reducerii efectelor schimbărilor climatice și adaptării la acestea.

El a adăugat că vrea să depună toate eforturile, și „chiar mai mult”, astfel încât victimele incendiilor să își poată relua viața normală.

Premierul spaniol a spus că, în fața efectelor tot mai grave și mai rapide ale schimbărilor climatice, acțiunile vor fi bazate pe dovezi științifice. El a adăugat că acest apel se adresează administrațiilor publice, dar și partidelor parlamentare, societății civile, oamenilor de știință, companiilor, sindicatelor și întregii țări.

Fires keep burning in western Spain as army is deployed https://t.co/3RllMk4arq pic.twitter.com/n9eSncgn1r — Toronto Sun (@TheTorontoSun) August 16, 2025

Sanchez a afirmat că „răspunsul la incendiile care sfâşie Spania acolo se află”. El a menționat că, începând din septembrie, incendiile vor fi stinse, iar reconstrucția zonelor afectate va fi demarată, însă a subliniat că este nevoie și de o strategie care să permită un răspuns mai bun pe viitor.

Declarațiile au fost făcute la o conferință de presă organizată la Centrul pentru coordonarea operațiunilor de stingere a incendiilor din Ourense, vizită scurtată după ce unei persoane din public i s-a făcut rău, cel mai probabil din cauza unei insolații, potrivit premierului.

În Spania au ars peste 70.000 de hectare în ultimele zile, iar de la începutul anului suprafața afectată a depășit 157.000 de hectare, potrivit Sistemului European de Informare asupra Incendiilor (EFFIS), care arată o creștere constantă a acestor cifre.

Experții spun că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc intensitatea, durata și frecvența valurilor de căldură care alimentează incendiile de pădure.