Social Alertă de călătorie în Spania. Temperaturi infernale și risc de incendii







Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate, lipsei precipitaţiilor și vânturilor puternice, riscul de izbucnire a incendiilor de vegetaţie este foarte mare. Acești factori pot provoca aprinderea spontană și extinderea rapidă a focului pe suprafeţe întinse.

MAE recomandă ca, înainte de deplasare, românii să se informeze din timp asupra avertizărilor şi măsurilor dispuse de autorităţile locale din zonele în care se află sau spre care călătoresc. În caz de risc, este esențială respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor oficiale, în special în situaţii de evacuare.

MAE a mai transmis că, în general, în perioada iunie – septembrie, în majoritatea comunităţilor autonome din Spania este interzisă aprinderea focurilor de tabără, utilizarea grătarelor și arderea resturilor vegetale sau agricole, tocmai pentru prevenirea incendiilor de vegetație.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685.440.149, +34 685.440.159, +34 685.440.166 și +34 917.344.004.

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate în permanenţă de operatorii Call Center-ului.

Pentru situații de urgență majoră, cu caracter special, este disponibil și telefonul de urgenţă al consulatului: +34 669.362.202.

Un român de aproximativ 55 de ani și-a pierdut viața în urma incendiilor de pădure izbucnite în zona Tres Cantos, la nord de Madrid. Tragedia a avut loc luni, 11 august, când un foc puternic a cuprins rapid centrul hipic din Soto de Viñuelas, locul unde bărbatul lucra.

În doar câteva minute, flăcările au mistuit grajdurile și au ucis mai mulți cai. Victima a fost găsită în stare critică, cu arsuri pe 98% din suprafața corpului. A fost transportată de urgență cu elicopterul la Spitalul La Paz din Madrid, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Potrivit martorilor, românul încerca să salveze animalele din calea focului în momentul în care a fost surprins de flăcări.

Autoritățile spaniole au explicat că incendiul a izbucnit din cauza unei furtuni uscate și s-a extins cu o viteză uluitoare — șase kilometri în doar 40 de minute. Vântul puternic și vegetația uscată au transformat focul într-un adevărat pericol exploziv. În total, au ars aproximativ 1.000 de hectare, iar zona rezidențială Soto de Viñuelas a suferit pagube majore. Tragedia a generat numeroase mesaje de condoleanțe. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și-a exprimat public solidaritatea cu familia și prietenii victimei, subliniind eroismul gestului său.