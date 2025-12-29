Politica

Premierul Olandei, vizită în România. Unde va merge alături de Ilie Bolojan

Premierul Olandei, vizită în România. Unde va merge alături de Ilie Bolojan
Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, va efectua marți o vizită în România, ocazie cu care va vizita împreună cu premierul Ilie Bolojan trupele române și olandeze staționate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.

Premierul Olandei vine în România

Conform Biroului de presă al Guvernului, programul celor doi lideri include, începând cu ora 11:30, vizita unităților militare de la baza aeriană.

În timpul întâlnirii oficiale, discuțiile vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării și cel economic, precum și situația securității regionale.

Baza Aeriană 71

Baza Aeriană 71. Sursa foto: Facebook

Ce oficiali vor face parte din delegația României

Din delegația României fac parte viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob.

Zelenski a discutat recent cu Dick Schoof

În urmă cu două săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost prezent la Berlin pentru discuții privind un „plan de pace”. Luni, 15 decembrie, la Berlin au participat la negocieri și lideri precum președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul olandez Dick Schoof, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb. În paralel, Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, s-au deplasat în Germania pentru a-l convinge pe Zelenski să accepte un acord de compromis. Președintele american a declarat că un acord de încetare a focului în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după aceste discuții.

Marți, 16 decembrie, Zelenski a efectuat o vizită oficială în Olanda, unde a fost primit de premierul interimar Dick Schoof. Cei doi au lua masa la reședința oficială a prim-ministrului, Catshuis, în prezența ministrului de Externe David van Weel și a ministrului Apărării Ruben Brekelmans.

