Scandalul pensiilor speciale. PSD îi cere lui Bolojan să facă presiuni la CCR pentru o ședință de urgență

Subiectul amânării deciziilor privind pensiile speciale capătă tot mai multă amploare pe scena politică. PSD a decis să intervină și să îi ceară premierului Ilie Bolojan să îi someze pe judecătorii Curții Constituționale (CCR) să convoace o ședință de urgență, în vederea clarificării acestui dosar extrem de sensibil.

Deputatul PSD Adrian Câciu a afirmat, luni, că Executivul ar trebui să ceară Curții Constituționale să se reunească de urgență, imediat după Revelion, pentru a adopta o decizie clară privind pensiile magistraților.

Adrian Câciu susține că nemulțumirea publică este în creștere din cauza amânărilor repetate din acest dosar și a subliniat că oamenii s-au săturat de ceea ce el consideră a fi tertipuri ale magistraților, atât ale celor aflați în activitate, cât și ale celor pensionați, cu critici adresate în special judecătorilor Curții Constituționale.

„Guvernul ar trebui să ceară Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie şi cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă este posibil, iar decizia trebuie luată. Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta…înţeleg că nu a fost cvorum. De ce să nu fie cvorum? Trebuie să se prezinte la şedinţă, să ia o decizie, da, nu”, a spus fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, la Antena 3.

Potrivit fostului ministru, legea este importantă pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR.

„Guvernul poate, astăzi, chiar în acest moment, poate semna o scrisoare către CCR, prin care să le solicite să judece cu celeritate,pentru că stăm deja de două luni de zile, dacă nu mă înşel, pe această rege, o lege care este importantă pentru un jalon PNRR”, a mai adăugat Câciu.

Deputatul PSD a subliniat că, din păcate, reforma justiţiei este mult mai complicată decât problema pensiilor magistraţilor.

„Din păcate, nu avem o reducere de cheltuieli la pensiile magistraţilor, din păcate, constatăm că dau lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei, care-şi fac vacanţele prin ţări exotice. (..) Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR. Trebuie să se iau o decizie cât mai repede”, a arătat el.

De asemenea, Câciu a explicat că Bolojan ar trebui să facă presiuni în acest sens.

„Guvernul acum ar trebui să solicite rapid ca CCR să se întâlnească cu celeritate, şi asta să se întâmple imediat după Anul nou, dacă se poate chiar pe data de 3 ianuarie, nu ştiu. Să se întâlnească şi să ia o decizie”, a mai spus el.

„Am dat un sfat în direct. Guvernul este condus pe premierul Bolojan, eu bănuiesc că se uită, cel puţin cei de la comunicare, de la guvern. Poate face această solicitare foarte rapid. Până la urmă, CCR de-a lungul timpului, când guvernul i-a solicitat să se întrunească cu celeritate, să schimbe data şedinţelor, a schimbat data şedinţelor. Eu vreau să fiu optimist că poate să facă chestia asta, şi guvernul şi CCR să schimbe data şedinţei”, a adăugat Adrian Câciu.

Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a explicat că nici luni nu s-a reușit întrunirea cvorumului necesar pentru luarea unei decizii privind sesizarea ÎCCJ referitoare la Legea pensiilor magistraților. Următorul termen a fost stabilit vineri, 16 ianuarie, la ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuțiilor legate de legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.

„Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens”, a arătat aceasta.

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că legea prevede posibilitatea întreruperii deliberărilor doar dacă un judecător solicită acest lucru și dacă cererea este justificată pentru o analiză mai aprofundată a problemelor aflate în discuție. Ea a adăugat că nu poate confirma sau infirma existența unei astfel de solicitări, întrucât ședința de deliberări nu s-a încheiat între ieri și astăzi și nu se va finaliza până la următorul termen.

„Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen”, a declarat Simina Tănăsescu.

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că studiul de impact este un document premergător adoptării actelor normative, reglementat de Legea 24/2000, și nu reprezintă o noutate. Ea a subliniat că informațiile făcute publice de Curte provin din deciziile publicate în Monitorul Oficial. Tănăsescu a menționat că, potrivit jurisprudenței constante a Curții, studiile de impact nu constituie criteriu pentru analiza constituționalității legilor, deși există și o opinie minoritară care consideră că acestea ar putea fi utile în evaluarea controlului. În prezent, însă, studiile de impact nu sunt relevante în analiza Curții.

„Dar pentru că am văzut în presă speculaţii legate de un eventual studiul de impact, trebuie să precizez: studiul de impact e un document premergător în adoptarea actelor normative, e reglementat de legea 24/2000, nu e o noutate. Şi nu fac altceva decât să precizez informaţii care sunt cunoscute în spaţiul public pentru că sunt publicate deciziile noastre în Monitorul Oficial. Curtea Constituţională are o constantă jurisprudenţă, în sensul că studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituţionalităţii legilor. E o opinie majoritară, opinia minoritară crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului. Dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă, deci studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră”, a încheiat Simina Tănăsescu.