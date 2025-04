Politica Ponta, mesaj de Paște: România a știut mereu să renască din durere







Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Victor Ponta, a transmis duminică, în prima zi de Paște, un mesaj emoționant către români, în care vorbește despre puterea de regenerare a poporului român și importanța credinței

Victor Ponta: „România a știut mereu să renască din durere”

Fostul premier și-a exprimat admirația profundă față de români și a subliniat valoarea unității în momente de încercare. „Hristos a Înviat! România a știut mereu să renască din durere. Astăzi, în fața luminii Învierii, îmi plec fruntea numai în fața românilor și îmi deschid inima în fața lui Dumnezeu. Noi, toți cei care sperăm, ne rugăm și luptăm – nu suntem singuri. În fiecare lacrimă, în fiecare rugăciune rostită în șoaptă, Dumnezeu ne ține împreună. Iar glasul nostru a acoperit întreaga lume și a adunat românii de peste tot, pentru că noi avem credința că Învierea lui Hristos este și a noastră, a celor care am plâns, am sângerat, am îndurat. Și știm că noi, românii, nu vom fi niciodată îngenunchiați. Lupta voastră este lupta mea. Durerea voastră este suferința mea. Speranța voastră este speranța mea. Vă port în rugăciune pe toți. Dumnezeu ne iubește! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a transmis Victor Ponta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mesajul său, primit cu căldură de români

Postarea a fost apreciată de sute de români, care au răspuns cu urări de bine și încurajări. Mulți au remarcat tonul profund spiritual și mesajul de unitate al fostului premier.

„Adevărat a înviat! Fie ca lumina învierii să vă lumineze calea și sufletul cu credință și sinceritate în proiectul pe care ați pornit. Și, mai presus de toate, vă doresc să nu-i dezamăgiți pe cei ce cred în cuvintele dumneavoastră!”, a scris un internaut. Un altul a adăugat: „Hristos a înviat! Pace în suflet și multă bucurie, alături de cei dragi. Să vă îndeplinească Dumnezeu toate dorințele!” „Hristos a înviat! Sărbători binecuvântate cu multă sănătate și reușite”, a transmis un alt mesaj de încurajare.

Victor Ponta, în Vinerea Mare: „Îmi cer iertare pentru trufie”

Cu câteva zile înainte de Paște, Victor Ponta a mers la biserică pentru a se spovedi, într-un gest pe care l-a considerat necesar și sincer. Într-un clip emoționant publicat pe rețelele de socializare, acesta a vorbit despre greșelile trecutului și despre dorința de a merge mai departe cu smerenie. „Azi, în Vinerea Mare, m-am rugat lui Dumnezeu și românilor să-mi ierte greșelile și mai ales marele păcat al trufiei și laudei de sine. Dumnezeu știe și vede fără să spui. Când am vorbit de inundațiile din 2014 de pe Dunăre, am păcătuit grav prin trufie și laudă de sine în fața lui Dumnezeu și a românilor. Și le cer iertare.Este o lecție pentru mine despre ce trebuie și ce nu trebuie să facă un bărbat matur de 52 de ani. Un om care trebuie să pună responsabilitatea față de români pe primul loc și să-și țină în frâu întotdeauna orgoliul și aroganța. Îmi cer iertare în Vinerea Mare și îl rog pe Dumnezeu și pe români să mă ierte.”, a transmis Victor Ponta.