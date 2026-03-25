Ponta acuză influența ONG-urilor în sfera politică. „Ne-au făcut praf”

Victor Ponta a lansat un val de critici la adresa ONG-urilor și a „reziștilor”, acuzându-i că se folosesc influența politică pentru a bloca proiecte majore în domeniul energetic, deși nu sunt aleși și nu răspund în fața cetățenilor. La emisiunea Marius Tucă Show, fostul premier a povestit un episod din Comisia de Industrii, unde a fost surprins de numărul mare de reprezentanți ai ONG-urilor prezenți la dezbatere.

Potrivit acestuia, sala era aproape plină de reprezentanți ai organizațiilor civice, care ar fi încercat să împiedice votul parlamentarilor. Ponta a explicat că, în timp ce deputații își desfășurau activitatea, reprezentanții ONG-urilor interveneau constant.

„Problema este că de obicei suntem acolo nu știu câți, 10-15 deputați. Ba, era sala plină, arhiplină, mai mulți decât noi, decât deputații… Și am întrebat ce se întâmplă? Iese o bătaie? Ce se întâmplă, domnule? Zice, e un proiect absolut normal… (…)Și atunci m-am prins, ăștia, jumate din sală sunt ONG-uri, Declic, Green Peace… Pe ăla cum îl cheamă? Somnorilă ăla de la USR, ăla care dormea prin parcuri… “, a povestit Victor Ponta.

Fostul premier Victor Ponta a mărturisit că a fost surprins de modul în care reprezentanții ONG-urilor se comportau în Parlament. El a relatat că prima lui întrebare a fost legată de activitatea lor. De asemenea, fostul lider PSD le-a cerut explicații și despre sursele de finanțare.

„Prima mea întrebare a fost: domnule, dar voi cu ce vă ocupați de puteți să stați marți pe aici prin Parlament? Că noi suntem la muncă, ca să zic așa… Domnule, noi suntem la ONG-uri. Și cine plătește ONG-urile? Sursele noastre sunt confidențiale. Și ce căutați pe aici? Am venit să vă spunem că dacă îndrăzniți, nenorociților… Ne-au făcut praf practic, știi… Președintele comisiei, de la UDMR, un tip așa cu experiență, întreba: știți, avem și noi voie să luăm cuvântul? Nu, nu! Ștergeau pe jos cu noi”, a mai spus el.

Mai mult, fostul premier a afirmat că România este condusă de „turbați de ONG-uri”.

„România e condusă de niște turbați de ONG-uri din astea…”, a mai afirmat politicianul.

Victor Ponta a criticat implicarea României în reconstrucția Ucrainei și sprijinul pentru proiectele energetice din Marea Neagră.

„Europa e obișnuită să piardă. Deja noi ne-am obișnuit că suntem losers (n.r. învinși) în chestia asta. Și da, sigur, discursul ăsta până acuma eram… Luptam toți cu Ucraina. (…) Numai noi am zis că le dăm gazul din Marea Neagră și facem drone cu ei… Ei întotdeauna rămân în urmă. Ce legătură are cu România? România e vaca de muls pentru ei”, a mai spus liderul politic.

Fostul premier a readus în atenție scandalul din campania electorală din mai 2025, când Elena Lasconi a publicat fotografii în care apărea alături de el, primarul Nicușor Dan și fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Ponta a spus că, deși a depus plângere penală a doua zi pentru diseminarea de informații false, a fost chemat să dea declarații abia în aprilie 2026.

Fostul premier a vorbit și despre cazul fiicei sale, evacuată din Dubai în urma izbucnirii ostilităților în Orientul Mijlociu. El a susținut că nu ar fi fost nevoie de intervenții speciale la consulat, existând deja prevederi legale care obligă autoritățile să asigure repatrierea minorilor neînsoțiți.

Ponta a afirmat că, în acest caz, fiica sa ar fi fost singura din România care nu a beneficiat de sprijin imediat, susținând că oficialii consulatului au acționat sub influența ministrului de externe, Oana Țoiu.

Recent, Victor Ponta a lansat critici dure legate de măsurile economice luate de Guvern, vizând în special plafonarea prețurilor la carburanți. Fostul premier a pus sub semnul întrebării raționamentul deciziilor luate de executivul condus de Ilie Bolojan și a atras atenția asupra efectelor adverse asupra pieței.