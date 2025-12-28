Polonia vrea să-și finalizeze fortificațiile anti-drone în următorii doi ani

Polonia vrea să finalizeze, în următorii doi ani, construirea unor noi fortificații anti-drone de-a lungul frontierei sale estice. „Ne așteptăm ca primele capacități ale sistemului să fie disponibile în aproximativ șase luni”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru ziarul britanic The Guardian.

Proiectul, estimat la peste 2 miliarde de euro, va integra noi sisteme de apărare aeriană într-o linie mai veche de fortificații de frontieră, construită în urmă cu aproximativ un deceniu, a precizat Tomczyk.

El a precizat că sistemele de apărare stratificate vor include mitraliere, tunuri, rachete și sisteme de bruiaj al dronelor.

„O parte din acestea sunt destinate utilizării numai în condiții extreme sau de război. De exemplu, aceste mitraliere cu mai multe țevi sunt dificil de utilizat în timp de pace, deoarece tot ce urcă trebuie să coboare”, a mai spus acesta.

Mai multe drone rusești suspecte au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în luna septembrie, iar avioane poloneze și NATO au doborât unele dintre ele, incident care a dus la pagube materiale la clădiri. Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat, la acel moment, că incidentul a reprezentat o încercare a Rusiei „de a testa Polonia fără a declanșa un război”.

Tomczyk a declarat că cea mai mare parte a finanțării pentru zidul anti-drone va proveni din surse europene, prin programul de împrumuturi pentru apărare SAFE, cu contribuții suplimentare din bugetul de stat.

Polonia își consolidează, de asemenea, granițele cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad, printr-un proiect cunoscut sub numele de Scutul de Est, care urmărește descurajarea unei posibile invazii rusești în viitor.