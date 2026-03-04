PNL răspunde acuzațiilor lansate de PSD: Partidul a preferat, de multe ori, să joace simultan

Partidul Național Liberal a reacționat la criticile venite din partea PSD și susține că social-democrații încearcă să schimbe percepția asupra situației din interiorul coaliției de guvernare. Liberalii afirmă că partenerii lor de guvernare încearcă să transfere responsabilitatea pentru întârzierea reformelor către celelalte partide.

Reacția PNL vine după ce PSD l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că ar fi generat un blocaj în negocierile privind bugetul de stat. Social-democrații au anunțat că vor convoca conducerea partidului imediat după primirea formei finale a proiectului de buget pentru a decide pașii politici următori.

În replică, liberalii susțin că PSD încearcă să schimbe interpretarea situației politice din coaliție și să atribuie responsabilitatea întârzierilor altor parteneri.

Potrivit liberalilor, pentru pachetul social au fost propuse fonduri la nivel similar cu cele din anul precedent. Astfel, suma de 1,7 miliarde de lei ar urma să fie alocată pensionarilor, iar pentru completarea sumelor solicitate de PSD pentru alte categorii sociale ar putea fi utilizate programe finanțate din fonduri europene.

„Este uşor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanţare”, se arată în comunicat.

PNL susține, de asemenea, că majoritatea administrațiilor locale nu vor pierde fonduri în urma noului proiect de buget. Potrivit liberalilor, doar un număr redus de primării ar urma să aibă bugete ușor mai mici decât în anul precedent, în timp ce restul ar beneficia de alocări mai mari.

„În plus, OUG privind reforma administraţiei le asigură mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite şi amenzi şi pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunităţi. Pentru programul "Anghel Saligny" au fost alocate 6 miliarde de lei. Bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiţii, incluzând cofinanţarea pentru PNRR, întrucât modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiţii”, mai susţine PNL.

Liberalii afirmă că, deși ar exista dorința de a aloca mai multe fonduri pentru diferite proiecte și programe, obiectivul principal este realizarea unui buget realist, bazat pe resurse financiare clare.

„Trebuie să încetăm să ne minţim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanţare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuţii, ceea ce nu s-a întâmplat. Deocamdată, Partidul Naţional Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliţiei şi de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalţi parteneri de guvernare”, se arată în comunicatul PNL.

Totodată, liberalii susțin că PSD critică uneori public deciziile adoptate în cadrul coaliției din care face parte.

„În loc să susţină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare şi de partid de opoziţie, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliţiei din care face parte”.

PNL afirmă că această abordare politică generează incertitudine într-un moment în care România ar avea nevoie de stabilitate și decizii clare.

„Această strategie politică nu face decât să creeze incertitudine şi instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de predictibilitate, responsabilitate şi decizii ferme. PNL a demonstrat constant că susţine reformele necesare pentru modernizarea statului şi consolidarea economiei. În acelaşi timp, PNL rămâne angajat în menţinerea stabilităţii guvernării şi în respectarea acordurilor din coaliţie”, menţionează PNL.

În final, liberalii au transmis că PSD ar trebui să vină cu propuneri concrete dacă dorește stabilitate și reforme.

„A respinge orice propunere nu ţine loc de viziune. Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se aşteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate. PNL nu va renunţa să militeze pentru ca proiectul de buget să fie unul onest, cu surse clare de finanţare, care să menţină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susţinerea investiţiilor şi protejarea categoriilor sociale vulnerabile”, mai transmite formaţiunea.