Pîslaru, despre CSM: S-a hazardat de prea multe ori în spațiul public

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a afirmat, despre criticile aduse de vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, că pozițiile publice ale Consiliului depășesc atribuțiile sistemului judiciar. „CSM s-a hazardat de prea multe ori în spațiul public, în ultima vreme”, a spus acesta, la un post TV.

Ministrul a declarat că instituția abordează subiecte care nu țin de responsabilitățile sale și consideră că interpretările CSM despre poziția Bruxelles-ului nu au o bază reală.

„CSM s-a hazardat de prea multe ori în spațiul public, în ultima vreme, intrând pe domenii care sunt de atribuția exclusivă în separația puterilor în stat legată de politica guvernamentala. Justiția nu are de ce să legifereze politica salarială. Justiția nu are cum să știe mai bine decât mine, ca ministru al MIPE - aflat în directă legătura cu CE - ce părare are CE legat de acest subiect”, a afirmat demnitarul, la Digi24.

Demnitarul a contestat și ideea că Guvernul nu ar avea autoritatea să modifice regimul pensiilor speciale. „Orice fel de declarație a CSM cum că guvernul nu are prerogative pe politica salarială sau că ar trebui ca Justiția să-și facă singură salariile și sistemul de pensii… ar trebui să le fie rușine pentru asta, pentru că separația puterilor în stat este foarte clară”, a continuat Pîslaru.

Ministrul a transmis și un avertisment privind modul în care CSM își formulează mesajele în spațiul public: „As ruga foarte mult CSM, care începe să folosească expresii precum «prim-ministrul minte, guvernul nu stie, nu face…» să realizeze că aceste lucruri nu fac cinste rolului CSM în societate”.

Magistrații resping propunerea Coaliției, care prevede o pensie de 70% din venitul net și o perioadă de tranziție de 15 ani. Ei solicită o altă formulă, prezentată public de vicepreședintele CSM.

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a spus Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM. Întrebat cât ar reprezenta în sumă netă, acesta a răspuns: „Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

Sandu a subliniat că întâlnirile cu liderii Coaliției nu au adus niciun acord. „A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, a mai spus acesta.