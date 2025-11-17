Nicușor Dan, despre termenul pentru fondurile PNRR: Există un grad de flexibilitate în discuţiile cu Comisia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la RTV că România ar putea beneficia de „o anumită flexibilitate” din partea Comisiei Europene privind termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale, în contrast cu avertismentul ministrului Dragoş Pîslaru, care a atenţionat recent că neîndeplinirea jalonului ar putea costa ţara 231 de milioane de euro din PNRR.

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, în discuţiile cu Comisia Europeană, există „un grad de flexibilitate”, chiar dacă termenul oficial pentru adoptarea legii privind pensiile speciale rămâne 28 noiembrie. El a precizat că procesul presupune aviz, control de constituţionalitate, adoptare şi promulgare.

” Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de nişte etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a declarat președintele României.

Nicuşor Dan a afirmat, la RTV, că România ar putea primi o „oarecare flexibilitate” dacă parcurge o parte dintre aceste etape până la termenul-limită.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, respins din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care ar aduce României 231 de milioane de euro. El a atras atenţia că termenul de 28 noiembrie este fix, iar CSM poate aviza rapid noul proiect sau îl poate întârzia.

Pîslaru a subliniat că reforma trebuie să respecte angajamentele asumate de România în ceea ce priveşte sustenabilitatea finanţelor publice şi echitatea sistemului de pensii. Ministrul a afirmat că nu există posibilitatea negocierii termenului-limită şi că propunerea transmisă Comisiei trebuie să respecte cerinţele convenite.

Ministrul Dragoş Pîslaru a respins afirmaţiile reprezentanţilor magistraţilor potrivit cărora jalonul privind pensiile speciale ar fi fost deja îndeplinit. El a precizat că singura formă acceptată este reforma propusă de Guvern şi că discuţiile despre un acord alternativ nu au fundament.

Pîslaru a afirmat că România trebuie să finalizeze reforma pensiilor magistraţilor, în contextul creşterii deficitului din sistem şi al diferenţelor semnificative între pensii şi salariile din această categorie. Ministrul a explicat că termenul de 28 noiembrie reprezintă data de intrare în vigoare a noilor prevederi.