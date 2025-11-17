Nicușor Dan a anunțat că 2026 va fi dificil. Când va ieși România din criză, după calculele președintelui

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că românii se confruntă cu dificultăți mai mari decât în urmă cu șase luni, ca urmare a unei inflații de 10%. „Fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere și pentru unii dintre ei care erau la limită asta este chiar foarte dificil”, a afirmat șeful statului la România TV.

El a explicat că, pe fondul împrumuturilor externe și al presiunilor investitorilor, autoritățile au fost nevoite să ia măsuri pentru menținerea încrederii pe piețele financiare. „România este împrumutată de niște fonduri de investiții, bănci și oamenii ăștia au spus: Nu reduceți deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alții dintre noi vă vor împrumuta și mai scump”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a mai spus că măsurile adoptate pe termen scurt au vizat evitarea unui cerc vicios care ar fi putut conduce la o inflație de 20-30%. „Era nevoie de niște măsuri care să fie luate într-un termen scurt. Că poate o parte din astea puteau să fie făcute altfel, asta e un calcul pe care tot timpul economiștii și oamenii preocupați de asta îl fac. Cert este că trebuia să se întâmple ceva”, a explicat președintele.

El a adăugat că, deși 2026 va fi un an dificil, există speranțe de creștere pentru economia românească începând cu 2027. „Trebuie să ne uităm și cu speranță la viitor. Economia românească are niște oportunități”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat la ce ar trebui să se aștepte românii în perioada următoare, președintele a spus că nu există alte măsuri decât cele deja anunțate, dar a atras atenția asupra unor taxe viitoare, precum taxa pe proprietate, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Efectul cel mai mare l-a avut TVA-ul, care s-a implementat deja, o să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot. Dincolo de asta, statul va trebui să umble – și asta o să fie preocuparea următoarelor cinci, șase săptămâni – la bugetul 2026, când statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat dacă măsurile luate de Guvern pot fi considerate un eșec. „Dacă ne uităm macro, a fost un succes. România a evitat ceea ce se vorbea la începutul acestui mandat, în vara asta, se vorbea de retrogradarea României pe piețele financiare la o categorie nerecomandată investitorilor. Asta a fost evitat și nu se mai pune problema să ne întoarcem acolo, dacă privim macro”, a explicat Nicușor Dan.

El a adăugat că impactul asupra vieții cetățenilor ar fi putut fi mai mic: „Dacă privim pe modul în care măsurile astea au afectat viața lor, aici putem să vorbim poate că lucrurile puteau să fie făcute altfel, astfel încât efectul pe viața oamenilor să fie mai mic.”