Pilonul 3, an de referință în 2025: număr record de participanți și plăți istorice către beneficiari

Cele zece fonduri de pensii private facultative au înregistrat cel mai bun randament din aproape 19 ani de funcţionare, de 19,6%, şi administrează acum active nete de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de sfârşitul anului 2024. La finalul anului 2025, numărul românilor înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a atins pentru prima dată pragul de 1 milion, potrivit Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Pe parcursul anului trecut, 183.000 de români au început în 2025 să economisească suplimentar pentru pensie prin fondurile facultative, în creștere cu 37% față de anul precedent, care deja stabilise un record.

La finalul anului, numărul total de participanți la Pilonul 3 a depășit pentru prima dată pragul de 1 milion, semn al încrederii crescute în fondurile private și în economia națională.

În 2025, contribuțiile virate de participanți au însumat aproximativ 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, marcând și aceasta o valoare record. De la înființare, în 2007, fondurile facultative au oferit un randament mediu anual de 6,7%, peste rata medie anuală a inflației de 4,9%, potrivit calculelor APAPR.

În termeni financiari, Pilonul 3 a adus participanților câștiguri nete de 2,6 miliarde de lei (aproximativ 515 milioane de euro), peste contribuțiile depuse. La Pilonul 3 pot contribui toți românii cu venituri profesionale, fie salariați, fie independenți, iar angajatorii pot susține suplimentar aceste economii ca parte a beneficiilor extrasalariale.

Participanții la Pilonul 3 pot retrage economiile acumulate oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, având totodată posibilitatea să continue contribuțiile și după această vârstă. În caz de deces, sumele acumulate se transferă moștenitorilor legali sau testamentari.

Noua lege privind plata pensiilor private, Legea 2/2026, va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027. Până atunci, se aplică normele tranzitorii care permit atât plata unică, cât și plata eșalonată pe maximum cinci ani.

În 2025, cele zece fonduri de pensii facultative au efectuat plăți de circa 272 milioane de lei, cu 83% mai mult decât în 2024, către 16.100 de beneficiari, în creștere cu 39% față de anul precedent. De la înființare, Pilonul 3 a distribuit în total 1,05 miliarde de lei către aproximativ 107.000 de participanți.

Contribuțiile la Pilonul 3 sunt deductibile până la 400 euro pe an pentru persoane fizice și angajatori, ceea ce face ca sumele depuse de participanți să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

„Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor”, mai arată asociaţia.