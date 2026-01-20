Economie

Pilonul 3, an de referință în 2025: număr record de participanți și plăți istorice către beneficiari

Comentează știrea
Pilonul 3, an de referință în 2025: număr record de participanți și plăți istorice către beneficiariPensionari. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Cele zece fonduri de pensii private facultative au înregistrat cel mai bun randament din aproape 19 ani de funcţionare, de 19,6%, şi administrează acum active nete de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de sfârşitul anului 2024. La finalul anului 2025, numărul românilor înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a atins pentru prima dată pragul de 1 milion, potrivit Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Românii se înghesuie să contribuie la Pilonul 3 de pensii private

Pe parcursul anului trecut, 183.000 de români au început în 2025 să economisească suplimentar pentru pensie prin fondurile facultative, în creștere cu 37% față de anul precedent, care deja stabilise un record.

La finalul anului, numărul total de participanți la Pilonul 3 a depășit pentru prima dată pragul de 1 milion, semn al încrederii crescute în fondurile private și în economia națională.

Cel mai bun an

În 2025, contribuțiile virate de participanți au însumat aproximativ 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, marcând și aceasta o valoare record. De la înființare, în 2007, fondurile facultative au oferit un randament mediu anual de 6,7%, peste rata medie anuală a inflației de 4,9%, potrivit calculelor APAPR.

Zăpada paralizează traficul în SUA. Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă din Michigan
Zăpada paralizează traficul în SUA. Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă din Michigan
Ce se va întâmpla cu prețul gazelor după 1 aprilie 2026, când se elimină plafonarea. Ce garantează Guvernul
Ce se va întâmpla cu prețul gazelor după 1 aprilie 2026, când se elimină plafonarea. Ce garantează Guvernul

În termeni financiari, Pilonul 3 a adus participanților câștiguri nete de 2,6 miliarde de lei (aproximativ 515 milioane de euro), peste contribuțiile depuse. La Pilonul 3 pot contribui toți românii cu venituri profesionale, fie salariați, fie independenți, iar angajatorii pot susține suplimentar aceste economii ca parte a beneficiilor extrasalariale.

Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Participanții la Pilonul 3 pot retrage economiile acumulate oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, având totodată posibilitatea să continue contribuțiile și după această vârstă. În caz de deces, sumele acumulate se transferă moștenitorilor legali sau testamentari.

Noua lege privind plata pensiilor private, Legea 2/2026, va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027. Până atunci, se aplică normele tranzitorii care permit atât plata unică, cât și plata eșalonată pe maximum cinci ani.

Ce trebuie să știe românii care optează pentru pensii private

În 2025, cele zece fonduri de pensii facultative au efectuat plăți de circa 272 milioane de lei, cu 83% mai mult decât în 2024, către 16.100 de beneficiari, în creștere cu 39% față de anul precedent. De la înființare, Pilonul 3 a distribuit în total 1,05 miliarde de lei către aproximativ 107.000 de participanți.

Contribuțiile la Pilonul 3 sunt deductibile până la 400 euro pe an pentru persoane fizice și angajatori, ceea ce face ca sumele depuse de participanți să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

„Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor”, mai arată asociaţia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:00 - 20 ianuarie. Retragerea Patriarhului Teoctist, o mișcare care a zguduit Biserica Ortodoxă
09:56 - Zăpada paralizează traficul în SUA. Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă din Michigan
09:51 - Incendiu puternic la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
09:45 - Grindeanu, despre operațiunea de compromitere a ministrului Justiției: E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mu...
09:32 - Ce se va întâmpla cu prețul gazelor după 1 aprilie 2026, când se elimină plafonarea. Ce garantează Guvernul
09:20 - De ce Nicușor Dan zis Teleleu nu merge la Davos. Azi, ora 12.00, aflați răspunsul la „Hai România!”

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale