Pilaf de post cu chiftele de linte. Un meniu pe care îl poți pregăti cu doar câțiva lei

O masă de post poate fi la fel de gustoasă și hrănitoare ca una tradițională, dacă știi cum să combini legumele și proteinele vegetale. Pilaful de legume este preferat de cei mici, iar chiftelele cu linte sau chiar cu năut vor aduce un plus de gust și de culoare în farfurie.

Ingrediente pentru pilaf de legume (4 porții):

2 morcovi medii, tăiați cubulețe sau rondele

1 ardei gras roșu, tăiat cuburi

1 ceapă mare, tocată mărunt

1 dovlecel mic, tăiat cuburi

150 g mazăre congelată

2 căței de usturoi, tocați

250 g orez cu bob rotund

600 ml apă sau supă de legume

2 linguri ulei de floarea-soarelui sau măsline

1 linguriță boia dulce

½ linguriță turmeric

Sare și piper după gust

Pătrunjel proaspăt pentru decor

Ingrediente pentru chiftelele de linte (aproximativ 12 bucăți):

200 g linte roșie sau verde, fiartă până devine moale

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi pisați

50 g pesmet

2 linguri făină de năut sau obișnuită

1 linguriță coriandru măcinat

1 linguriță chimen

Sare și piper după gust

Ulei pentru prăjit

Iată cât de ușor poți pregăti această rețetă. Încinge uleiul într-o cratiță și călește ceapa și usturoiul până devin transparente. Adaugă morcovul, ardeiul și dovlecelul și călește 5 minute. Pune orezul și condimentele, amestecând bine pentru a se învălui în arome.

Toarnă apă sau supă de legume, acoperă și lasă la foc mic până orezul este fraged și lichidul absorbit, aproximativ 15-20 minute. La final, adaugă mazărea și pătrunjelul.

Mărunțește lintea fiartă și amestec-o apoi cu ceapa, usturoiul, condimentele, făina și pesmetul până obții un aluat omogen, ușor modelabil. Formează biluțe și prăjește-le într-o tigaie cu ulei încins până devin aurii pe ambele părți. De asemenea, poți coace chiftelele la cuptor 20-25 minute la 180°C, pentru o variantă mai sănătoasă. În funcție de preferințe, peste chiftele poți adăuga un sos de roșii cu busuioc sau ketchup.