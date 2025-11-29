Pietre căzute pe DN 7 și accident grav pe DN 11B. Trafic blocat în două județe

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, în afara localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au căzut pe carosabil, blocând circulaţia pe ambele sensuri. Potrivit Poliţiei Române, nu au fost raportate persoane rănite sau autovehicule avariate.

Echipele de intervenție acţionează pentru eliberarea drumului, iar estimarea privind reluarea traficului în condiţii normale este după ora 18:30.

Un alt incident a avut loc sâmbătă pe DN 11B Târgu Secuiesc–Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni, unde un autoturism a intrat în coliziune cu o căruţă. Patru persoane aflate în atelaj au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Centrul INFOTRAFIC precizează că accidentul s-a produs la kilometrul 7+150, iar traficul rutier este întrerupt în ambele sensuri. Reluarea circulaţiei este estimată după ora 19:00, conform Poliţiei Române.

O fetiţă de 8 ani şi ambii ei părinţi au ajuns la spital după ce un șofer a pătruns pe contrasens pe o stradă din Timișoara și a lovit frontal autoturismul în care se afla familia. Accidentul s-a produs sâmbătă, pe Splaiul Tudor Vladimirescu.

Potrivit IPJ Timiș, incidentul s-a petrecut pe 29 noiembrie. Un conducător auto circula dinspre Podul Eroilor spre Splaiul Sofocle, când ar fi pierdut controlul și a intrat pe sensul opus, lovind mașina condusă de un bărbat de 39 de ani.

În urma impactului, au fost rănite trei persoane: șoferul autoturismului lovit, o femeie de 39 de ani și o fetiță de 8 ani, aflate în același vehicul.

Imediat după coliziune, șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața locului. Polițiștii au pornit căutările pentru identificarea acestuia.

„Se efectuează cercetări pentru identificarea acestuia, fiind întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului”, a transmis IPJ Timiș.