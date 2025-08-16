Autostrada te urmărește. Filmat, amendat, permis suspendat

Un șofer de 71 de ani a fost surprins circulând pe contrasens pe autostrada A4, iar după ce imaginile au fost publicate pe rețelele sociale, polițiștii din Constanța l-au identificat și l-au sancționat, a anunțat sâmbătă IPJ Constanța.

Compartimentul de Relații Publice al IPJ Constanța a transmis că, pe data de 15 august, polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră l-au identificat pe șofer, un bărbat de 71 de ani.

Bărbatul a primit o sancțiune contravențională conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar polițiștii i-au suspendat permisul pentru 120 de zile.

Incidentul a fost semnalat după ce un șofer care circula regulamentar l-a surprins pe bărbatul de 71 de ani mergând pe contrasens și a filmat întreaga scenă, imaginile fiind publicate ulterior pe Facebook.

„Întâmplare petrecută în dimineața aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu mașina și tot el era revoltat pentru că ceilalți nu-i permit înaintarea...”, a scris șoferul la postare.

Reamintim că tot în această lună, pe Autostrada București-Ploiești, un șofer a fost filmat circulând pe contrasens, pe banda de urgență, obligând ceilalți participanți la trafic să încetinească pentru a evita un posibil accident.

Banda de urgență este amplasată la extremitatea din dreapta a autostrăzilor sau drumurilor expres și are un rol strict destinat situațiilor excepționale. Ea poate fi folosită doar pentru opriri neprevăzute, precum defecțiuni tehnice, accidente sau urgențe medicale, și asigură accesul rapid al vehiculelor de intervenție, precum ambulanțe, echipaje de pompieri, poliție sau asistență rutieră.

De asemenea, un alt caz similar a avut loc pe Autostrada A1, când un bărbat de 64 de ani a întors mașina pe sensul spre București și a fost lovit de un autoturism care circula regulamentar. Incidentul s-a produs la kilometrul 104. Șoferul a fost amendat cu 1.822,5 lei și a rămas fără permis timp de 150 de zile.