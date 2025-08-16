Justitie Captură de lux în Portul Constanța. Trei mașini căutate în toată Europa, găsite în România







Trei autoturisme de lux, evaluate la 165.000 de euro și căutate de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia, au fost descoperite în Portul Constanța. Acestea aveau plăcuțe de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia și se aflau în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjici. Vehiculele urmau să ajungă pe teritoriul Georgiei.

Potrivit polițiștilor, cele trei mașini de lux au fost găsite la un operator portuar din județul Constanța.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, la data de 15 august 2025, trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia”, anunță instituția.

Verificările au fost efectuate de echipa Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud. Reprezentanții Gărzii de Coastă spun că două dintre cele trei autoturisme erau înmatriculate, de fapt, în Lituania și Germania.

„Totodată, cu sprijinul ofiţerilor Frontex detaşaţi la Garda de Coastă, s-a confirmat că toate cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare, alertele fiind introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia”, afirmă aceștia.

Autoturismele urmau să fie exportate în Georgia pe o navă de tip RO-RO, destinată transportului internațional de mărfuri. Vehiculele au fost confiscate și aduse la sediul Gărzii de Coastă, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

La începutul săptămânii, Garda de Coastă a descoperit peste 15 milioane de țigarete de contrabandă, evaluate la aproximativ patru milioane de euro, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite. În documentele de transport, marfa era trecută ca „role de hârtie”.

„Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an și vine ca urmare a acțiunilor constante de prevenire și combatere a contrabandei, desfășurate în porturile maritime românești”, anunțau reprezentanții Gârzii de Coastă.