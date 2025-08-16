Justitie

Captură de lux în Portul Constanța. Trei mașini căutate în toată Europa, găsite în România

Captură de lux în Portul Constanța. Trei mașini căutate în toată Europa, găsite în RomâniaMașină. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Trei autoturisme de lux, evaluate la 165.000 de euro și căutate de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia, au fost descoperite în Portul Constanța. Acestea aveau plăcuțe de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia și se aflau în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjici. Vehiculele urmau să ajungă pe teritoriul Georgiei.

Trei mașini căutate de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia, găsite în județul Constanța

Potrivit polițiștilor, cele trei mașini de lux au fost găsite la un operator portuar din județul Constanța.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, la data de 15 august 2025, trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia”, anunță instituția.

Verificările au fost efectuate de echipa Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud. Reprezentanții Gărzii de Coastă spun că două dintre cele trei autoturisme erau înmatriculate, de fapt, în Lituania și Germania.

Secretele unui piure de cartofi perfect, dezvăluite de Chef Adrian Hădean
Secretele unui piure de cartofi perfect, dezvăluite de Chef Adrian Hădean
Oamenii care muncesc, spoliați. Contribuția la sănătate, mai mare cu 50%
Oamenii care muncesc, spoliați. Contribuția la sănătate, mai mare cu 50%

Urmau să fie confiscate

„Totodată, cu sprijinul ofiţerilor Frontex detaşaţi la Garda de Coastă, s-a confirmat că toate cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare, alertele fiind introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia”, afirmă aceștia.

Portul Constanța

Portul Constanţa. Sursa foto: Arhiva EVZ

Autoturismele urmau să fie exportate în Georgia pe o navă de tip RO-RO, destinată transportului internațional de mărfuri. Vehiculele au fost confiscate și aduse la sediul Gărzii de Coastă, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Captură uriașă în Portul Constanța

La începutul săptămânii, Garda de Coastă a descoperit peste 15 milioane de țigarete de contrabandă, evaluate la aproximativ patru milioane de euro, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite. În documentele de transport, marfa era trecută ca „role de hârtie”.

„Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an și vine ca urmare a acțiunilor constante de prevenire și combatere a contrabandei, desfășurate în porturile maritime românești”, anunțau reprezentanții Gârzii de Coastă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - Secretele unui piure de cartofi perfect, dezvăluite de Chef Adrian Hădean
14:25 - Captură de lux în Portul Constanța. Trei mașini căutate în toată Europa, găsite în România
14:19 - România, la un pas de criză: „Puneți-vă centura”
14:08 - Trump, convins că Beijingul nu va ataca Taiwanul în mandatul său
14:00 - Persoanele care se mută în orașe mai accesibile pietonilor merg, de fapt, mult mai mult pe jos
13:47 - Oamenii care muncesc, spoliați. Contribuția la sănătate, mai mare cu 50%

Proiecte speciale