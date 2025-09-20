Peste 70 de antreprenori români și francezi, proiect pentru a lega diaspora de România

O delegație de oameni de afaceri români au revenit acasă după o misiune economică remarcabilă la Paris. Pe 18 septembrie, la reședința La Grande Maison din Bures-sur-Yvette, a avut loc Conferința RePatriot Paris, un eveniment de referință care a reunit peste 70 de antreprenori și profesioniști români și francezi. Atmosfera a fost una de energie, colaborare și încredere, confirmând misiunea RePatriot: reconectarea diasporei cu România și refacerea țesăturii de încredere dintre românii de pretutindeni.

Evenimentul a urmat participării delegației Romanian Business Leaders (RBL) la France Digital Day (FDDay), pe 18 septembrie, unde antreprenorii români s-au conectat la hub-urile majore de inovație și tehnologie europeană. La Paris, acest spirit s-a transformat într-o chemare antreprenorială de conectare a românilor cu țara și de scalare a companiilor românești pe piețele internaționale, cu sprijinul diasporei.

Evenimentul a fost moderat de antreprenorul Marius Bostan, coordonatorul Repatriot care a orchestrat o serie de dialoguri valoroase, în care s-au remarcat antreprenori remarcabili precum: Lucian Rotar, Răzvan Costea-Bărluțiu, Georgiana Dragomir, Lucian Șoaită, Claudiu Damian, Lucian Valea, Cosmin Sava, Cristian Nisipasu, Ruxandra Șerban, Ioana Marcoux, Florian Moldovan, Horațiu Miclea, Iosif Bena, Irena Negru, Sorin-Mihai Grad, Andreea Danci, Mihail Olteanu, Romeo Savu, George Leordean, Paul Amarica, Mădălina Gergely și mulți alții.

Aceștia au împărtășit experiențe de business din România și din diaspora, au prezentat strategii de creștere și internaționalizare, oportunități de startare și achiziții de afaceri în România, și au subliniat rolul românilor din afara granițelor ca adevărați ambasadori ai turismului românesc.

Marius Bostan, a declarat: “Conectarea românească la FDDay nu este doar o prezență într-un mare hub european al inovației, ci dovada că energia și creativitatea românilor pot pulsa în ritmul marilor idei ale lumii, construind punți de reziliență și speranță pentru o Românie mai puternică și mai hi-tech. ajunși la Paris am lucrat să refacem țesătura de încredere dintre românii de acasă și cei de peste hotare.

Cred cu tărie că experiența și energia diasporei pot fi forța care ajută România să se ridice, să își deschidă companiile spre lume și să își facă turismul cunoscut prin adevărații săi ambasadori – românii de pretutindeni.”

Evenimentul a beneficiat de prezența unor oficiali de marcă precum Jean-François Vigier, primarul localității Bures-sur-Yvette și vicepreședinte al Asociației Primarilor din Franța (AMF), care a elogiat contribuția românilor la comunitățile locale și a subliniat rolul lor constructiv în societatea franceză; Ecaterina Constantinescu, Consul General al României în Franța și Gabriela Goran, atașat economic la Ambasada României la Paris.

Conferința s-a încheiat cu un regal gastronomic creat de Chef George Mihali, în care preparatele franțuzești au fost însoțite exclusiv de vinuri românești de calitate. Această combinație a devenit simbolul unei prietenii culturale și economice, dar și o demonstrație a potențialului produselor românești pe piețele internaționale. Această inițiativă va continua prin aducerea în competiția din piața franceză a produselor românești și reciproc prin atragerea calității franceze în România.

Conferința de la Paris a fost organizată ca predeschidere a Summitului RePatriot, care va avea loc între 2–5 octombrie 2025, la București. Sute de antreprenori și lideri români din întreaga lume se vor reuni pentru a consolida parteneriate, a genera noi investiții și a reconstrui încrederea dintre România și diaspora.