Casele de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” vor avea noi întrebuințări

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a lansat în consultare publică un proiect de act normativ care prevede modificări privind administrarea unor bunuri și instituții dedicate tineretului. Potrivit documentului, asele de cultură ale studenților ar putea trece în subordinea autorităților locale sau a Ministerului Educației. Totodată, se propune ca complexul studențesc „Tei” și pachetul de acțiuni deținute la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) să fie transferate către Agenția Națională pentru Sport.

Executivul a adoptat o hotărâre prin care sunt redefinite și extinse responsabilitățile caselor de cultură ale studenților, precum și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” din București. Măsura are ca scop consolidarea rolului acestor instituții în sprijinirea dezvoltării tinerilor și a mediului studențesc din România, potrivit unui comunicat emis de Guvern.

Instituțiile vizate sunt structuri autonome, aflate sub coordonarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Prin noile reglementări, acestea vor putea derula o paletă mai largă de activități, menite să răspundă mai eficient nevoilor actuale ale studenților și să contribuie la formarea acestora prin inițiative culturale, educative, sportive și recreative.

În prezent, funcționează 14 case de cultură ale studenților în centre universitare din întreaga țară, printre care Alba Iulia, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Petroșani, Pitești, Ploiești, Reșița, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara.

Acestora li se alătură Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, situat în Capitală. Până acum, activitatea acestor centre se concentra în principal pe organizarea de evenimente și programe dedicate tinerilor din învățământul superior

„Prin noua Hotărâre de Guvern, Casele de cultură ale studenților și Complexul „Tei” își vor extinde atribuțiile, urmând să răspundă unei game mai variate de nevoi și interese ale tinerilor. Aceste noi responsabilități vor contribui la diversificarea vieții culturale, sociale și educaționale a tinerilor, fiind incluse activități de tabără și inițiative de dezvoltare personală și profesională”, se aratî în comunicat.

Guvernul României își reconfirmă sprijinul față de tineri, punând accent pe susținerea progresului lor social, profesional și cultural, a transmis ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Potrivit acesteia, inițiativa urmărește să deschidă noi direcții de educație și dezvoltare dedicate mediului universitar și studențesc.

„Prin acest demers, Guvernul României reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea socială, culturală și profesională a tinerilor și de a crea noi oportunități de educație și dezvoltare în cadrul comunității studențești”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero.

Casele de cultură ale studenților, alături de Complexul Cultural-Sportiv „Tei”, vor avea un rol extins în sprijinirea tinerilor, printr-o serie de activități și inițiative care vizează dezvoltarea personală, profesională și comunitară. Noile responsabilități prevăd organizarea de programe de voluntariat, acțiuni cu impact social și campanii dedicate sănătății mintale, nutriției, antreprenoriatului și mentoratului.

Instituțiile vor colabora direct cu studenții pentru desfășurarea unor evenimente culturale, artistice, sportive și de agrement. Totodată, vor contribui la punerea în aplicare a programelor promovate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în acord cu strategia guvernamentală pentru tineret.

Printre obiective se numără și dezvoltarea de centre de resurse pentru tineri – inclusiv spații tip hub sau centre de tineret – precum și organizarea de tabere educaționale și activități de formare continuă. Pe lângă colaborările interne, sunt vizate parteneriate externe pentru promovarea educației nonformale și a activităților recreative dedicate copiilor și tinerilor.

De asemenea, vor fi oferite servicii de consiliere pentru studenți și organizațiile lor, în paralel cu sprijinirea universităților în accesarea fondurilor europene destinate proiectelor de tineret.

Casele de cultură ale studenților, alături de Complexul Cultural-Sportiv „Tei”, vor putea beneficia de subvenții acordate din bugetul de stat, destinate susținerii activităților culturale și sportive adresate tinerilor. Aceste fonduri vizează acoperirea costurilor necesare derulării programelor dedicate studenților.

Conducerea fiecărei instituții va fi asigurată de un consiliu de administrație, în timp ce funcția de director va fi ocupată prin concurs, conform reglementărilor în vigoare. În plus, pentru desfășurarea eficientă a noilor atribuții, este prevăzut un plafon de maximum 284 de posturi finanțate din bugetul de stat, contribuind astfel la buna funcționare a acestor centre, se arată în comunicatul emis de mfamilie.gov.ro.