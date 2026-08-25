Un nou studiu publicat în British Medical Journal și citat de BBC scoate la iveală date îngrijorătoare privind sănătatea creierului în rândul sportivilor de performanță. Aproximativ 97,7% dintre jucătorii din NFL care au decedat între anii 2016 și 2021 ar fi putut suferi de o afecțiune cerebrală cauzată de loviturile repetate la cap.

Cercetătorii au analizat datele a 878 de foști jucători care au murit în perioada menționată, iar dintre aceștia, 235 și-au donat creierul în scopuri de cercetare științifică. Rezultatele au arătat că la 215 dintre donatori s-a constatat prezența encefalopatiei traumatice cronice (CTE), o boală cerebrală degenerativă gravă care poate fi diagnosticată exclusiv post-mortem. De asemenea, studiul subliniază că demența era o afecțiune frecventă în rândul celor care au donat organul pentru cercetare.

Expertul care a condus cercetarea a explicat gravitatea situației comparative cu populația generală. „Noi şi alţi cercetători am demonstrat că, în rândul jucătorilor din NFL, în special, rata deceselor cauzate de boli neurodegenerative este de aproximativ patru ori mai mare decât în rândul populaţiei generale”, a declarat autorul principal al raportului, Daniel Daneshvar, profesor asociat la Harvard Medical School.

„Aceste descoperiri indică faptul că jucătorii din NFL prezintă o prevalenţă mai mare a CTE la momentul decesului decât s-a arătat anterior în multiple studii comunitare.”

Conform calculelor efectuate de cercetători, prevalența minimă conservatoare a bolii în rândul celor decedați în acel interval de șase ani este de 24,5%, putând ajunge însă până la un nivel maxim de 97,7%.

O problemă majoră identificată în raport este acumularea impacturilor fizice încă din primele etape ale carierei sportive, mult înainte ca jucătorii să ajungă la nivel profesionist. Oamenii de știință au îndemnat NFL să ia măsuri urgente de prevenire pentru a reduce loviturile repetitive la nivelul capului în toate categoriile de vârstă. „Cea mai mare parte a loviturilor la cap suferite de aceşti foşti jucători din NFL nu au avut loc la nivelul NFL”, a spus Daneshvar.

„Acestea au avut loc la nivel universitar şi la nivel de liceu, iar în multe cazuri la nivel de juniori. Şi toate aceste lovituri cumulative la cap s-au acumulat, ducând la un risc crescut.”

Reprezentanții ligii au transmis un punct de vedere oficial referitor la eforturile depuse pentru protejarea sportivilor și pentru oferirea de asistență medicală.

Un purtător de cuvânt al NFL a declarat: "NFL depune eforturi continue pentru a face fotbalul american mai sigur, inclusiv prin implementarea unor strategii menite să reducă numărul de comoţii cerebrale şi de lovituri la cap."

„NFL îşi menţine angajamentul de a asigura comunităţii NFL accesul la un set solid - şi în continuă extindere - de resurse menite să le îmbunătăţească starea de bine fizică şi mentală. Îi încurajăm pe foştii jucători să utilizeze aceste resurse pentru a identifica problemele de sănătate şi a solicita tratament atunci când sunt îngrijoraţi cu privire la starea lor de sănătate.”

Problema leziunilor cerebrale în fotbalul american a generat numeroase dezbateri și măsuri administrative în ultimul deceniu. Prin acordul colectiv de muncă semnat în anul 2011, NFL a decis deja limitarea numărului de antrenamente cu contact direct. Mai mult, în anul 2016, ca urmare a unui proces colectiv de amploare, liga a acceptat plata unor despăgubiri de 1 miliard de dolari (aproximativ 700 de milioane de lire sterline) către mai mult de 5.000 de foști jucători afectați.