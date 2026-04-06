Percheziții în București și Ilfov pentru fraude cu mașini de lux. Doi suspecți au fost reținuți

Percheziții în București și Ilfov pentru fraude cu mașini de lux. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat cinci percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează fraude cu autoturisme de lux.

Ancheta este îndreptată împotriva unor persoane fizice și juridice suspectate că au folosit documente vamale și comerciale falsificate pentru a introduce vehicule scumpe în România, în timp ce au disimulat tranzacțiile financiare.

În centrul anchetei se află trei cetățeni – unul francez, unul belgian și unul român – precum și o societate comercială cu sediul în România. Potrivit procurorilor, între 9 ianuarie și 10 februarie 2026, suspecții ar fi importat 15 autoturisme de lux din Andorra.

Documentele prezentate autorităților au fost falsificate pentru a ascunde proveniența reală a vehiculelor și a banilor folosiți atât pentru achiziție, cât și pentru tranzacțiile ulterioare.

Procurorii au mai explicat că reprezentanții societății comerciale suspectate au întocmit și depus declarații pe propria răspundere la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), conținând date neconforme realității.

Aceste declarații ar fi fost utilizate pentru a masca originea bunurilor și a fluxurilor financiare. Autoritățile consideră că astfel de acțiuni au avut ca scop crearea unei aparențe legale în privința autoturismelor importate.

În urma perchezițiilor, doi dintre suspecți – cetățeni francez și belgian – au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind plasați sub control judiciar. Ancheta continuă pentru a stabili nivelul de implicare al cetățeanului român și al societății comerciale, dar și pentru a descoperi eventuale persoane care au facilitat tranzacțiile ilegale.

Procurorii mai arată că documentele și bunurile ridicate în timpul perchezițiilor vor fi analizate pentru a identifica eventuale legături suplimentare cu activități ilicite, inclusiv spălare de bani și fals în declarații în formă continuată. În plus, autoritățile verifică dacă aceste operațiuni au fost parte a unei scheme mai ample de fraudă cu vehicule de lux aduse în România din state europene.

Cercetările continuă, iar anchetatorii colaborează cu instituțiile vamale și fiscale pentru a stabili întreaga rețea de implicare și modul în care documentele au fost falsificate pentru a ascunde adevărata proveniență a autoturismelor de lux.