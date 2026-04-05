Cele mai bune mașini electrice second-hand, ideale în condițiile actuale, când prețul carburanților a explodat

Creșterea constantă a prețurilor la carburanți devine tot mai greu de ignorat, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Costurile mari de la pompă determină tot mai mulți șoferi să ia în calcul trecerea la mașini electrice.

Mazda MX-30, lansată în 2020, se regăsește printre cele mai accesibile opțiuni, cu prețuri de pornire de aproximativ 9.700 de euro. Modelul se remarcă prin ușile spate cu deschidere inversă și prin interiorul realizat din materiale sustenabile, inclusiv plută. Autonomia de 200 de kilometri limitează însă utilizarea la mediul urban, iar portbagajul oferă un volum de 366 de litri.

Un alt model cunoscut este Nissan Leaf, disponibil pe piața second-hand de la aproximativ 6.900 de euro. A doua generație oferă un portbagaj de 435 de litri și o autonomie care poate ajunge la 545 de kilometric în versiunea cu baterie de 62 kWh. Principalul inconvenient este utilizarea portului CHAdeMO, în condițiile în care infrastructura evoluează spre standardul CCS.

BMW i3, unul dintre pionierii segmentului electric, rămâne o opțiune atractivă la prețuri similare, de la 6.900 de euro. Modelul impresionează prin designul futurist și utilizarea materialelor naturale în habitaclu. Autonomia variază între 130 și 310 de kilometri, în funcție de versiunea bateriei, iar portbagajul oferă 270 de litri.

Vauxhall Corsa-e este disponibilă de la aproximativ 8600 de euro și propune o tranziție ușoară pentru șoferii obișnuiți cu versiunea pe benzină. Varianta Long Range oferă o autonomie de până la 386 de kilometri și un portbagaj de 267 de litri.

Peugeot e-2008, un SUV compact, pornește de la 9750 de euro. Modelul este apreciat pentru designul modern și pentru interiorul „i-Cockpit”. Autonomia oficială ajunge la aproximativ 322 de kilometri, iar portbagajul oferă 434 de litri, fiind potrivit pentru familii.

Hyundai Ioniq Electric, disponibil de la 6.880 de euro, păstrează o configurație clasică de hatchback. Versiunile oferă autonomii între 280 și 310 de kilometri și includ dotări precum pilot automat adaptiv și cameră pentru marșarier. Capacitatea portbagajului este de 350 de litri.

MG5, lansat ca primul break electric accesibil din Marea Britanie, poate fi achiziționat de la aproximativ 8000 de euro. Modelul oferă un portbagaj de 479 de litri, extensibil la 1.367 de litri prin rabatarea banchetei. Versiunile mai noi sunt echipate cu baterii de 61,1 kWh și pot parcurge până la 355 de kilometri, cu timpi de încărcare rapidă de 35 de minute pentru intervalul 10–80%.

Volkswagen ID.3, disponibil de la circa 10300 de euro, reprezintă o opțiune populară în segmentul compact. Autonomia ajunge la 266 de kilometri pentru versiunile standard și până la 560 de kilometri pentru variantele cu baterie de 77 kWh. Portbagajul are o capacitate de 385 de litri.

Fiat 500e, disponibil de la 10300 de euro, continuă tradiția modelului clasic într-o versiune electrică. Variantele oferă autonomii de 185 kilometri pentru bateria de 23,8 kWh și 320 de kilometri pentru cea de 42 kWh. Configurația cu trei uși și portbagajul de 185 de litri limitează însă spațiul.

Mini Electric, de asemenea disponibil de la aproximativ 10300 de euro, păstrează designul emblematic și oferă o experiență de condus caracterizată prin „go-kart handling”. Autonomia este de 230 de kilometri, ceea ce îl face potrivit în principal pentru utilizarea urbană.