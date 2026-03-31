Mașinile electrice din China ar putea fi încărcate în doar cinci minute

China își consolidează poziția de lider în domeniul mașinilor electrice cu noua generație de baterii și infrastructura de încărcare ultra-rapidă, element-cheie al acestei strategii, informează autos.yahoo.com.

Unul dintre principalele obstacole semnalate de cei cu mașini electrice rămâne timpul necesar pentru încărcarea bateriilor. În acest context, industria a făcut investiții mari în cercetare și dezvoltare, în special în ultimii zece ani, pentru a reduce acest timp.

Rezultatul acestor eforturi începe să prindă contur prin apariția încărcătoarelor ultrarapide, văzute de unii producători drept soluția decisivă. Punctul de plecare al acestei competiții a fost atunci când compania chineză XPeng a introdus tehnologia sa de supraîncărcare S4.

Sistemul promitea o încărcare în doar cinci minute, suficientă, potrivit producătorului, pentru a asigura o autonomie de aproximativ 210 kilometri pentru modelul SUV G9. Evoluțiile nu s-au oprit aici. În luna martie,BYD, unul dintre producătorii de vehicule electrice cu cea mai rapidă expansiune din China, a anunțat o nouă generație de încărcătoare Flash, capabile să atingă o putere de până la 1,5 MW.

Aceasta depășește de aproximativ patru ori nivelul sistemelor hiperrapide de 350 kW utilizate în prezent în Statele Unite. Testele efectuate indică performanțe remarcabile: bateriile pot fi încărcate de la 10% la 70% în doar cinci minute, iar până la 97% în aproximativ nouă minute.

Directorul general, Wang Chuanfu, recomandă ca bateriile să fie încărcate doar până la 97%, diferența de 3% urmând să fie recuperată prin sistemul de frânare regenerativă. BYD a făcut tranziția de la tehnologia bazată pe fosfat de litiu-fier la cea cu fosfat de litiu-mangan-fier, reușind astfel o creștere de aproximativ 5% a densității energetice, fără a compromite stabilitatea în condiții de sarcini electrice ridicate.

Pentru a susține încărcarea ultra-rapidă, inginerii au reproiectat fiecare componentă a bateriei, de la electrozi și electroliți până la separatoare. Noile configurații sunt concepute să suporte curent electric de până la 1,5 MW, fără riscuri de supraîncălzire sau degradare.

Tehnologia urmează să fie introdusă pe modelul Denza Z9GT, așteptat să fie prezentat la Paris în luna aprilie. În paralel, compania plănuiește o extindere masivă a infrastructurii: peste 16.000 de stații de încărcare în China și aproximativ 2.000 în Europa. Acestea vor integra baterii staționare pentru a gestiona mai eficient cererea și a evita suprasolicitarea rețelelor electrice în perioadele de vârf.

Pe lângă liderul BYD, tot mai multe companii din China dezvoltă soluții proprii de încărcare ultra-rapidă, încercând să stabilească noi standarde în domeniu. Un exemplu este Zeekr, care a prezentat anul trecut un sistem de încărcare complet răcit cu lichid, capabil, potrivit companiei, să atingă o putere de până la 1,2 MW per unitate. Totuși, rămâne neclar dacă există deja modele de vehicule compatibile cu această tehnologie.

Pe frontul bateriilor, CATL continuă să inoveze, după ce a lansat în 2021 prima baterie sodiu-ion la nivel global, mizând pe avantajele unui material mai ieftin și mai abundent decât litiul. Noua generație Shenxing promite performanțe și mai ridicate, inclusiv o putere de încărcare estimată la 1,3 MW și o autonomie care ar putea crește cu aproximativ 2,5 kilometri pentru fiecare secundă de alimentare.

Și Huawei a intrat în cursa pentru încărcare ultra-rapidă, prezentând un sistem de 1,5 MW. Compania susține că acesta poate încărca o baterie de 300 kWh în circa 15 minute, utilizând simultan două puncte de alimentare. În perspectivă, tehnologia ar putea deveni compatibilă și cu vehicule electrice de mare tonaj.

În Statele Unite, producătorii încearcă să recupereze decalajul, chiar dacă încărcarea completă în doar câteva minute nu a fost încă atinsă. În schimb, accentul a fost pus pe reducerea costurilor și creșterea autonomiei. General Motors, de exemplu, a dezvoltat împreună cu LG Energy Solution o baterie bazată pe litiu și mangan, planificată pentru introducere începând cu 2028. Noua chimie permite scăderea costurilor fără a afecta performanța sau durata de viață.

În paralel, industria explorează soluții alternative, precum încărcarea wireless. Conceptul presupune alimentarea vehiculului atunci când acesta este parcat pe o platformă specială, fără cabluri. Deși tehnologia este încă în fază incipientă, interesul consumatorilor este ridicat, iar dezvoltarea ar putea fi accelerată de sprijin guvernamental și reglementări favorabile.

Pe măsură ce China își consolidează poziția dominantă în producția globală de vehicule electrice, companiile locale continuă să doboare recorduri în materie de baterii și infrastructură de încărcare. În același timp, eforturile de reducere a costurilor, promovate de jucători precum BYD, contribuie la creșterea accesibilității și popularității acestor vehicule la nivel global.