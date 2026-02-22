Cum îți întreții corect mașina pentru a evita cheltuieli mari

Întreținerea preventivă rămâne una dintre puținele modalități prin care proprietarii pot controla, pe termen lung, costurile unei mașini. Cele mai multe defecțiuni scumpe pornesc de la semne mici ignorate: un nivel scăzut de lichid, o presiune greșită în anvelope, un filtru colmatat sau un martor aprins lăsat pe mai târziu.

Producătorii includ, de regulă, două seturi de intervale: unul pentru folosirea obișnuită și altul pentru condiții severe (de exemplu, drumuri scurte dese, trafic, temperaturi extreme, tractare).

În practică, aceeași mașină poate cere revizii mai dese dacă rulează preponderent în oraș, cu porniri reci și opriri frecvente. Consumer Reports arată că recomandările din manual sunt reperul principal, iar ajustările se fac în funcție de felul în care este folosit autovehiculul.

Uleiul de motor și filtrul de ulei au rol direct în asigurarea funcționării corecte a componentelor interne ale motorului și în menținerea unei temperaturi optime de lucru, iar intervalul corect depinde de specificația cerută de producător și de tipul de utilizare. În aceeași zonă intră filtrul de aer (care influențează alimentarea motorului) și filtrul de habitaclu (care afectează ventilația). Programele de întreținere publicate de producători pun accent pe verificări regulate și pe înlocuirea la termenele recomandate, nu după ureche.

Pe lângă ulei, monitorizarea lichidelor poate preveni reparații mari: lichidul de răcire, lichidul de frână, lichidul de parbriz și, după caz, lichidul de transmisie sau de servodirecție. AAA și Car Care Council recomandă verificări recurente și atenție la schimbări de culoare, miros sau nivel, deoarece acestea pot indica o problemă care se agravează în timp. Verificarea se face corect, de exemplu, la lichidul de răcire doar după răcirea completă a motorului.

Lichidul de frână este higroscopic, ceea ce înseamnă că poate absorbi umiditate în timp, iar asta îi poate reduce performanța. Astfel, înlocuirea la 2 ani sau la un prag de kilometri, în funcție de model și utilizare, este importantă. Respectarea intervalului reduce riscul degradării sistemului și al intervențiilor mai scumpe.

Anvelopele influențează consumul, stabilitatea și uzura altor componente (direcție, suspensie). NHTSA recomandă verificarea presiunii cel puțin o dată pe lună, inclusiv la roata de rezervă. La nivel european, Comisia Europeană subliniază că presiunea corectă ajută atât la consum, cât și la manevrabilitate. ETRTO arată că presiunile „la rece” trebuie să respecte valorile recomandate de producătorul vehiculului sau al anvelopei.

O baterie slăbită poate produce porniri grele, erori electronice și situații în care mașina nu mai pornește. Potrivit AAA, verificarea contactelor și a coroziunii, testarea bateriei după câțiva ani de utilizare și urmărirea alternatorului sunt măsuri care reduc riscul unor cheltuieli neprevăzute, mai ales în sezonul rece.

Cureaua de distribuție are un interval de înlocuire stabilit de producător, de regulă în ani sau kilometri. Depășirea termenului crește riscul unei defecțiuni majore a motorului. Consumer Reports indică importanța urmăririi serviciilor majore din manual, inclusiv distribuția, tocmai fiindcă efectele pot fi scumpe.