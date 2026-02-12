Proprietarii de terenuri pot solicita mutarea liniilor electrice aeriene în subteran, dar pe cheltuiala proprie

Un proiect de lege depus în Parlament propune ca proprietarii de terenuri să poată cere mutarea liniilor electrice aeriene în subteran, pe cheltuiala proprie, pentru a putea folosi spațiile eficient.

Proiectul vine în completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale, astfel încât proprietarii de terenuri să poată solicita, pe cheltuială proprie, trecerea liniilor electrice aeriene în subteran. Măsura vizează situațiile în care infrastructura existentă împiedică utilizarea eficientă a spațiului.

În prezent, operatorii pot amplasa și întreține rețele electrice pe proprietăți private, conform dreptului de servitute, fără a fi obligați să răspundă solicitărilor proprietarilor pentru modificarea traseului. Această situație duce frecvent la blocaje. Proprietarii nu pot investi sau dezvolta terenurile, iar operatorii nu sunt obligați să intervină dacă lucrarea nu face parte din planurile lor de modernizare.

Proiectul introduce posibilitatea ca orice persoană fizică sau juridică să ceară, pe cheltuială proprie, mutarea liniilor electrice aeriene în subteran. Aceasta include proiectarea lucrării, execuția, demontarea vechii infrastructuri și eventuale despăgubiri către alți proprietari afectați de noul traseu. După finalizare, linia subterană va fi integrată în rețeaua publică și administrată de operator.

Solicitantul depune cererea însoțită de documente privind terenul, planuri și descrierea proiectului afectat. Operatorul este obligat să răspundă în termen de 30 de zile, indicând fezabilitatea tehnică, costul și durata lucrării.

Dacă lucrarea este posibilă, se organizează discuții cu toți proprietarii ale căror terenuri ar putea fi afectate de noul traseu, pentru a stabili condițiile realizării lucrării și eventualele compensări.

Inițiatorii proiectului subliniază că reglementarea va permite proprietarilor să valorifice terenurile și să realizeze investiții fără a folosi fonduri publice. În același timp, rețeaua electrică va rămâne protejată și administrată de operatori, care vor răspunde în continuare de funcționarea și întreținerea liniilor subterane.

Măsura este menită să reducă conflictele administrative și să clarifice drepturile și obligațiile părților implicate. Proprietarii primesc un instrument legal pentru a solicita relocarea liniilor electrice, iar operatorii beneficiază de un cadru clar pentru gestionarea acestor cereri, ceea ce poate contribui la o mai bună planificare a rețelelor de distribuție și la eficientizarea utilizării terenurilor.