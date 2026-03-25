Pensionarii din Moldova vor ridica pensii mai mari de la 1 aprilie. Creșterea e de 51 de lei

Potrivit deciziei aprobate, de la 1 aprilie 2026, pensia minimă pentru limită de vârstă va constitui 3.264 de lei și 66 de bani. Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani, pensia minimă va ajunge la 3.525 de lei și 72 de bani. În cazul pensiilor de dizabilitate, cuantumul minim va varia între 1.632 de lei și 2.448 de lei, în funcție de gradul de dizabilitate.

„Toate aceste recalculări vor fi efectuate din oficiu, de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără a fi necesară prezentarea unor acte sau solicitări. Costul estimat pentru indexarea prestațiilor sociale este de peste 2 miliarde de lei, iar pentru majorarea în sumă fixă - aproximativ 300 de milioane de lei. Prin acest proiect protejăm puterea de cumpărare a pensionarilor și un trai decent pentru categoriile vulnerabile”, a spus Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Indexarea de 6,84% se va aplica tuturor tipurilor de pensii: cele pentru limită de vârstă și vechime în muncă, pensiile funcționarilor publici și ale colaboratorilor vamali, pensiile de dizabilitate, precum și cele stabilite în baza legislației privind protecția socială a persoanelor afectate de catastrofa de la Cernobîl.

Pe lângă indexare, Guvernul a aprobat și o majorare fixă de 51,33 lei. Aceasta este determinată în funcție de evoluția economică, fiind calculată prin multiplicarea cuantumului pensiei medii cu 50% din creșterea Produsului Intern Brut (PIB) în anul precedent, exprimat în prețuri comparabile.

Autoritățile precizează că, în situațiile în care pensia calculată conform legii este mai mică decât nivelul minim stabilit, diferența va fi acoperită din bugetul de stat, sub forma unui supliment de solidaritate. Acest supliment nu este supus indexării.

Implementarea acestor măsuri implică cheltuieli considerabile. Potrivit datelor oficiale, indexarea prestațiilor sociale va necesita peste două miliarde de lei, dintre care circa 1,5 miliarde vor fi alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar peste 500 de milioane de lei din bugetul de stat.

În același timp, majorarea fixă de 51,33 lei va genera cheltuieli suplimentare de aproximativ 300 de milioane de lei.

În pofida majorărilor, Republica Moldova continuă să se confrunte cu un nivel scăzut al veniturilor pensionarilor. Potrivit unei analize Moorepay, pensiile acoperă în medie doar 42% din cheltuielile necesare traiului. Astfel, Republica Moldova se situează în rândul statelor europene unde veniturile pensionarilor nu acoperă nici măcar jumătate din costurile de trai, alături de Georgia, Albania și Ucraina.