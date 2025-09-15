Justitie

Pedeapsa primită de Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor în timp ce conducea

Pedeapsa primită de Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor în timp ce conduceaSursa foto: Arhiva EVZ
Influencerul Dorian Popa a primit o sentință de opt luni de închisoare cu amânarea executării, ca urmare a unui incident petrecut în urmă cu doi ani, atunci când a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise. Hotărârea vine în urma rejudecării cauzei, dispusă de Curtea de Apel București.

Dorian Popa, condamnat după ce a fost prins sub influența drogurilor în timp ce conducea

Influencerul Dorian Popa a fost oprit la data de 27 octombrie 2023 de polițiști în localitatea Domnești, județul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism de lux, marca Lamborghini. În urma testării cu aparatul drugtest, acesta a fost depistat pozitiv la canabis.

Dorian Popa purta un halat de baie și le-a declarat polițiștilor că se întorcea de la o petrecere, unde ar fi inhalat accidental fum provenit de la un joint.

Cunoscut pentru activitatea sa intensă în mediul online, unde are o comunitate de peste două milioane de urmăritori, Dorian Popa a susținut public, în numeroase rânduri, mesaje împotriva consumului de substanțe interzise, pe care le-a descris ca fiind nocive și generatoare de dependență.

Dorian Popa. Sursa foto: Instagram

Ce au susținut magistrații în acest caz

În urma rejudecării dosarului, instanța a menținut sentința inițială pronunțată de judecători: o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu amânarea executării. Magistrații au apreciat că fapta comisă de Dorian Popa „este un caz izolat”. De asemenea, s-a ținut cont de faptul că artistul nu are antecedente penale și a cooperat pe parcursul anchetei.

Pe durata a doi ani, acesta va fi supravegheat de Serviciul de Probațiune. În acest interval, este obligat să mențină legătura cu consilierul desemnat, să notifice autoritățile în cazul unei schimbări de domiciliu, de loc de muncă sau dacă intenționează să se deplaseze din localitate pentru mai mult de cinci zile.

Totodată, Dorian Popa trebuie să achite suma de 1.700 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată, informează stirileprotv.ro.

