Social Incident rar la Cluj, unde o femeie a lovit de trei ori cu mașina un bărbat







Traficul pare să fie o problemă la nivelul întregii țări, cel puțin asta pare după ce poliția a anunțat un incident scandalos în Cluj. O șoferiță care nu a vrut să acorde prioritate a dat cu mașina peste un alt șofer care se dăduse jos să filmeze.

Incidentele violente din trafic nu se petrec doar în capitală. În Cluj, o șoferiță care s-a luat la ceartă cu un alt șofer a făcut un gest extrem. Cei doi se aflau pe o rută către Florești, unde șoferița era în coborâre și șoferul în urcare. Potrivit legii, șoferița era cea care trebuia să acorde prioritate. Doar că lucrurile nu au stat chiar așa. Din contră.

În momentul în care șoferul a început să filmeze faptul că șoferița nu vrea să se dea la o parte, aceasta a trecut cu mașina peste el. Culmea, ulterior, tot ea a fost cea care a sunat la poliție.

„O femeie, de 39 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a reclamat faptul că, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, a avut un conflict spontan în trafic cu un alt participant, referitor la prioritatea de trecere pe un sector de drum îngustat, respectiv cu un bărbat de 46 de ani, din același municipiu.

Conform primelor informații, între cei doi s-ar fi produs o altercație pe fondul priorității de trecere, fapt pentru care bărbatul ar fi filmat-o, utilizând telefonul mobil. Și s-ar fi poziționat în calitate de pieton, în fața autovehiculului condus de femeie. În acel timp, femeia l-ar fi acroșat pe bărbat la punerea în mișcare de pe loc.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală unde, în urma evaluării efectuate de personalul de specialitate, a fost stabilit că acesta prezintă leziuni traumatice, fără a-i fi fost pusă viața în pericol. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit un dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe”, a explicat IPJ Cluj. Șoferița a fost reținută în acest caz.