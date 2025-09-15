Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut după ce a furat un troller în Gara Arad
- Maria Dima
- 15 septembrie 2025, 18:49
Nepotul lui Gheorghe Dincă, condamnat pentru răpirea și uciderea a două adolescente, a fost reținut luni după ce a sustras un bagaj tip troller în Gara Arad, conform unor surse din Poliția Arad. .
Polițiștii de la Transporturi din Arad au fost alertați de persoane aflate în holul caselor de bilete că un bărbat a furat troller-ul unei persoane, care conținea mai multe bunuri personale. Suspectul s-a deplasat spre platoul stației CFR, fiind oprit de agenții de pază. Bărbatul a tulburat ordinea publică și a adresat amenințări agentului de securitate, ceea ce a necesitat folosirea spray-ului iritant lacrimogen.
„La observarea polițiștilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat și încătușat la aproximativ 150 de metri de stația CF Arad”, au precizat sursele citate.
Nepotul lui Gheorghe Dincă, plasat în arestul IPJ Arad
Valoarea prejudiciului, estimată la aproximativ 1.000 de lei, a fost recuperată în totalitate. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru furt și tulburarea ordinii și liniștii publice și se află în arestul IPJ Arad, în așteptarea deciziilor ulterioare ale autorităților judiciare.
Unchiul Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare
Gheorghe Dincă a fost condamnat, în 2023, de Curtea de Apel Craiova, la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Luizei Melencu şi a Alexandrei Măceşanu, iar decizia instanţei a fost definitivă.
Curtea de Apel Craiova a hotărât să descontopească pedeapsa principală de 30 de ani primită de Gheorghe Dincă în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitate. Astfel, Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, victima fiind Luiza Melencu, şi la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, victima fiind Alexandra Măceşanu.
