Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut după ce a furat un troller în Gara Arad

Nepotul lui Gheorghe Dincă, condamnat pentru răpirea și uciderea a două adolescente, a fost reținut luni după ce a sustras un bagaj tip troller în Gara Arad, conform unor surse din Poliția Arad. .

Polițiștii de la Transporturi din Arad au fost alertați de persoane aflate în holul caselor de bilete că un bărbat a furat troller-ul unei persoane, care conținea mai multe bunuri personale. Suspectul s-a deplasat spre platoul stației CFR, fiind oprit de agenții de pază. Bărbatul a tulburat ordinea publică și a adresat amenințări agentului de securitate, ceea ce a necesitat folosirea spray-ului iritant lacrimogen.

„La observarea polițiștilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat și încătușat la aproximativ 150 de metri de stația CF Arad”, au precizat sursele citate.

Valoarea prejudiciului, estimată la aproximativ 1.000 de lei, a fost recuperată în totalitate. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru furt și tulburarea ordinii și liniștii publice și se află în arestul IPJ Arad, în așteptarea deciziilor ulterioare ale autorităților judiciare.

Gheorghe Dincă a fost condamnat, în 2023, de Curtea de Apel Craiova, la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Luizei Melencu şi a Alexandrei Măceşanu, iar decizia instanţei a fost definitivă.

Curtea de Apel Craiova a hotărât să descontopească pedeapsa principală de 30 de ani primită de Gheorghe Dincă în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitate. Astfel, Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, victima fiind Luiza Melencu, şi la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, victima fiind Alexandra Măceşanu.