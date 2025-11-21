Paul Gancea, unul dintre patronii Colectiv, poate cere liberarea condiționată în 2026

Paul Cătălin Gancea, unul dintre patronii clubului Colectiv și condamnat la șase ani și patru luni de închisoare, va putea solicita liberarea condiționată începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia a fost luată de instanță, după ce Gancea ceruse eliberarea condiționată.

Judecătorii au respins cererea formulată în prezent, fixând însă termenul pentru analiza viitoarei solicitări. De asemenea, instanța a stabilit plata a 350 de lei de către condamnat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul apărătorului din oficiu rămâne în sarcina statului. Condamnatul are dreptul la contestație în termen de trei zile de la comunicare.

Curtea de Apel București a dat sentința definitivă în dosarul incendiului Colectiv pe 12 mai 2022. În acest dosar, au murit 64 de persoane.

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, după ce în primă instanță primise opt ani și șase luni. Ulterior, acesta a fost eliberat. Alte condamnări în dosar:

-Alin George Anastescu, patron al clubului Colectiv: 11 ani și 8 luni cu executare.

-Costin Mincu, patron: 8 ani de închisoare.

-Paul Cătălin Gancea, patron: 6 ani și 4 luni de închisoare.

-Marian Moise și Viorel Zaharia, pirotehniști: 6 ani și 10 luni de închisoare.

-George Matei și Antonina Radu, pompieri ISU care au verificat clubul fără a lua măsurile legale PSI: 8 ani și 8 luni de închisoare.

-Cristian Mihai Niță, directorul firmei de artificii: 2 ani și 6 luni.

Incendiul din clubul Colectiv, situat în Sectorul 4 al Bucureștiului, a avut loc în noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, într-o fostă hală a fabricii Pionierul, în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansării albumului Mantras of War.

Potrivit cercetărilor, focul a fost declanșat de artificiile folosite în timpul concertului, care au aprins buretele poliuretanic pentru antifonare de pe un stâlp al clădirii. Flăcările s-au extins rapid, provocând arsuri, asfixie și intoxicații cu monoxid de carbon participanților.

Datorită gravității incidentului, Ministerul de Interne a activat Planul roșu de intervenție, iar Guvernul României a decretat trei zile de doliu național.

Proteste masive au urmat evenimentului, ceea ce a condus la demisia guvernului Victor Ponta și a primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, pe 4 noiembrie 2015.

În urma incendiului, 64 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 26 în incinta clubului și una în drum spre spital. Inițial, au fost raportate 186 de persoane rănite, dintre care 146 au fost spitalizate. În săptămânile următoare, au decedat alte 33 de persoane.