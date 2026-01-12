Patronul barului din Crans-Montana va rămâne în arest preventiv pentru trei luni

Un tribunal din cantonul elvețian Valais a decis, luni, arestarea preventivă, pentru o perioadă inițială de trei luni, a lui Jacques Moretti, coproprietar împreună cu soția sa al barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, local care a ars în noaptea de Anul Nou, a declarat o sursă apropiată dosarului pentru AFP.

Cuplul de francezi, principalii acuzați în ancheta deschisă după tragedia în care au murit 40 de persoane și alte 116 au fost rănite, a fost audiat vineri de procuratura din Sion timp de peste șase ore.

După audiere, procuratura cantonului Valais a cerut imediat Tribunalului pentru măsuri coercitive arestarea preventivă a lui Jacques Moretti, arătând că, „având în vedere declaraţiile sale, parcursul său de viaţă şi situaţia sa în Elveţia şi în străinătate”, riscul de fugă este „concret”.

În ceea ce o priveşte pe Jessica Moretti, procuratura a arătat vineri că, „având în vedere parcursul său şi legăturile personale (...) o solicitare de măsuri alternative permite să se prevină riscul de fugă”.

„În această dimineaţă, tatăl unui copil ars de viu mi-a spus: «A murit ca în război, aşa că acum este război». Prin urmare, nu putem fi decât foarte nemulțumiți de plasarea în arest preventiv, pentru moment, a singurului administrator. Fiecare va trăi cu conştiinţa sa”, a spus avocatul Sébastien Fanti, care reprezintă patru familii.

Avocatul Romain Jordan, care reprezintă mai multe familii, a refuzat să comenteze: „Clienţii mei sunt însă foarte îngrijoraţi de riscul ca probele să fie distruse sau alterate, iar mărturiile influenţate sau denaturate. Ce măsuri s-au luat pentru a remedia această situaţie?”.

Potrivit primelor informații ale anchetei, incendiul a fost provocat de artificiile care au intrat în contact cu spuma izolatoare fonic montată pe tavanul localului. Există, de asemenea, neclarități privind prezența și accesul la stingătoarele de incendiu, precum și respectarea normelor referitoare la căile de evacuare ale barului Le Constellation.

Cuplul de proprietari este suspectat de „omucidere din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

La finalul anchetei, parchetul din Valais va decide fie clasarea dosarului, fie emiterea unui act de acuzare în vederea unui eventual proces. Până atunci, prezumția de nevinovăție rămâne în vigoare.

Jacques Moretti le-a spus anchetatorilor că a descoperit imediat după incendiu că o uşă de serviciu era încuiată din interior, potrivit unor extrase din procesele-verbale publicate de mai multe surse media franceze şi elveţiene, a căror autenticitate a fost confirmată de o sursă apropiată dosarului. El a relatat că, după ce a deschis uşa, a găsit mai multe persoane întinse în spatele acesteia.

Comuna Crans-Montana a recunoscut, la rândul său, că din 2019 nu a avut loc nicio inspecţie de siguranţă şi incendiu la bar.