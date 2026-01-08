Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a declarat că este necesar un acord public asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă Rusia. El a declarat că oricine nu este de acord cu soluțiile propuse ar trebui considerat „trădător al patriei”. „Unele concepte sunt fundamentale pentru însăși existența statului. Trebuie să existe un consens public cu privire la aceste idei”, a declarat Kirill, potrivit TASS.

Patriarhul Moscovei a atras atenția asupra importanței unității în gestionarea problemelor esențiale de securitate, pe care le-a descris nu doar prin prisma agresiunii militare, ci și a protejării „valorilor morale și spirituale” ale Rusiei, modelate în mare măsură de religiile tradiționale ale țării, potrivit united24media.com.

Acesta a descris Rusia ca fiind un „adversar spiritual” al civilizației occidentale, criticând Occidentul pentru ceea ce el a descris ca fiind „justificări ale păcatului”. El a susținut că urmărirea libertății personale de către Occident duce la decăderea morală, în special în rândul tinerei generații.

Patriarhul a afirmat că Occidentul s-ar fi întors împotriva Rusiei din cauza potențialului acesteia de a propune un model alternativ de civilizație considerat atractiv de acesta.

„Nu acceptăm ceea ce este acceptat în prezent în Occident sub sloganul „drepturile omului”, dar care, de fapt, are ca scop distrugerea moralității umane”, a spus acesta.

Patriarhul Kirill a concluzionat lamentând absența conceptului de „eroism” în societatea occidentală, pe care îl consideră necesar pentru apărarea și puterea Rusiei. „Fapta unui erou este făcută pentru ceva mai mare decât propria persoană”, a spus acesta.

Anterior, liderul rus Vladimir Putin a sărbătorit Crăciunul făcând o comparație între soldații ruși și Iisus Hristos, numind misiunea lor „sacră”.