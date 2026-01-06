Social

Programul slujbei de Bobotează din 6 ianuarie 2026, oficiată de Patriarhul Daniel

Programul slujbei de Bobotează din 6 ianuarie 2026, oficiată de Patriarhul DanielPatriarhul Daniel. Sursa foto: Captruă video Youtube
Sărbătoarea Botezului Domnului va fi marcată marți, 6 ianuarie 2026, printr-un amplu program liturgic desfășurat la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, situată pe Colina Patriarhiei din București. Evenimentele religioase vor fi organizate conform rânduielii bisericești specifice acestei mari sărbători creștine și vor fi deschise tuturor credincioșilor.

Potrivit programului anunțat de Patriarhia Română, slujbele vor începe în cursul dimineții și se vor încheia cu oferirea Agheasmei Mari credincioșilor prezenți, într-un cadru organizat, sub coordonarea personalului bisericesc.

Sfânta Liturghie va fi săvârșită în dimineața zilei de Bobotează

Programul liturgic va debuta între orele 08:30 și 10:30, când în interiorul Catedralei Patriarhale va fi oficiată Sfânta Liturghie. Slujba va reuni clerici și credincioși veniți din Capitală și din alte zone ale țării, fiind unul dintre momentele centrale ale sărbătorii Botezului Domnului.

Sfânta Liturghie reprezintă pregătirea spirituală pentru momentul Sfințirii Mari a Apei, specific zilei de Bobotează, și se va desfășura conform tipicului liturgic ortodox.

Patriarhul Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a Apei la Reședința Patriarhală

Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a Apei, cunoscută sub denumirea de Agheasma Mare. Slujba va fi oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezența clerului și a credincioșilor.

După săvârșirea rânduielii de sfințire, cei prezenți vor fi binecuvântați prin stropire cu Agheasmă Mare, conform tradiției ortodoxe. Acest moment este considerat unul de mare însemnătate spirituală, fiind legat de amintirea botezului Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan.

Agheasma Mare va fi oferită credincioșilor la Baldachinul Sfinților

Distribuirea Agheasmei Mari va începe în jurul orei 11:30 și va avea loc la Baldachinul Sfinților, situat în apropierea Catedralei Patriarhale. Credincioșii vor primi câte o sticlă de jumătate de litru cu apă sfințită, pregătită special pentru această sărbătoare.

Conform organizatorilor, în total vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare, îmbuteliați în recipiente de 0,5 litri. Măsura urmărește să permită accesul unui număr cât mai mare de persoane la apa sfințită, într-un cadru ordonat și sigur.

Organizarea slujbelor urmărește desfășurarea în condiții de ordine și siguranță

Autoritățile bisericești au precizat că programul a fost conceput astfel încât să asigure desfășurarea slujbelor în condiții de ordine, cu respectarea fluxurilor de acces și a indicațiilor personalului implicat în organizare.

Credincioșii sunt îndemnați să respecte indicațiile primite la fața locului și să manifeste răbdare în timpul procesului de distribuire a Agheasmei Mari, având în vedere numărul mare de participanți așteptați.

Boboteaza rămâne una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox

Sărbătoarea Botezului Domnului, celebrată anual pe 6 ianuarie, ocupă un loc central în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe Române. Prin slujbele specifice și prin Sfințirea Mare a Apei, credincioșii retrăiesc simbolic momentul botezului Mântuitorului și primesc binecuvântarea asociată acestei zile.

Catedrala Patriarhală rămâne, și în 2026, unul dintre principalele locuri de pelerinaj pentru credincioșii care aleg să participe la slujbele de Bobotează organizate la nivel național.

