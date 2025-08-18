Social Paste cremoase cu usturoi, parmezan și spanac. Rețeta, gata în 20 de minute







Cei care vor să pregătească o cină rapidă, gustoasă și fără bătăi de cap pot încerca această rețetă de paste cremoase cu usturoi, parmezan și spanac. Este o soluție perfectă pentru zilele în care nu ai timp sau energie pentru gătit, dar vrei totuși un preparat sățios și aromat.

250 g paste (penne, tagliatelle sau spaghetti)

3 căței de usturoi, tocați mărunt

2 linguri unt

200 ml smântână lichidă pentru gătit

60 g parmezan ras

150 g spanac proaspăt sau congelat

sare și piper, după gust

puțin ulei de măsline pentru gătit

Pastele se fierb în apă cu sare, urmând exact instrucțiunile de pe ambalaj, astfel încât să rămână al dente. În acest timp, într-o tigaie încăpătoare se încălzește puțin ulei de măsline, apoi se adaugă untul și se lasă să se topească. Usturoiul tocat mărunt se pune în tigaie și se călește scurt, la foc mic, amestecând, pentru a-și elibera aroma fără să se ardă.

Se adaugă spanacul și se gătește 2-3 minute, până își reduce volumul. Peste acesta se toarnă smântâna lichidă și se amestecă ușor. Parmezanul se încorporează treptat, până când sosul devine omogen și cremos.

Pastele scurse se pun direct în tigaie, amestecând bine pentru ca sosul să acopere uniform fiecare bucată. Se asezonează cu sare și piper după gust, iar pentru un plus de aromă se poate adăuga puțin parmezan deasupra. Este ideal atât pentru o cină în familie, cât și pentru o masă rapidă după serviciu.

Spanacul este un aliment bogat în vitamine și minerale, cu numeroase beneficii pentru sănătate.

Printre acestea se numără: îmbunătățirea vederii, întărirea sistemului osos, datorită calciului și magneziului, sprijinirea sistemului imunitar și reducerea riscului de boli cardiovasculare. De asemenea, spanacul ajută la menținerea glicemiei stabile.