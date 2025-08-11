International Timp de 22 de ani, moartea a venit de fiecare dată la cină. Terifianta poveste a „Văduvei negre” din Iran







Unul dintre cele mai șocante dosare de crimă în serie din Iran a ajuns în fața instanței. Kolsum Akbari, o femeie în vârstă de 56 de ani, este acuzată că și-a ucis 11 soți în decurs de 22 de ani. Procurorii spun că scopul ar fi fost obținerea bunurilor și proprietăților victimelor.

Metoda folosită ar fi fost otrăvirea. Potrivit anchetei, Akbari se căsătorea cu bărbați în vârstă, cu probleme de sănătate, apoi le administra medicamente pentru tensiune, diabet, sedative și chiar alcool industrial, până când aceștia mureau.

În tot acest timp, nimeni nu a făcut legătura între decese, în principal pentru că victimele locuiau în regiuni diferite ale Iranului. De asemenea, starea precară de sănătate a bărbaților a făcut ca morțile lor să nu ridice suspiciuni la început.

Publicația Iran Wire notează că aceste circumstanțe au permis ca acțiunile femeii să rămână nedescoperite timp de peste două decenii.

Povestea s-a schimbat în 2023, când Akbari s-a căsătorit cu Gholamreza Babaei, un bărbat de 82 de ani. În acest caz, femeia ar fi devenit mai puțin atentă, iar fiul victimei a început să bănuiască ceva.

Un prieten de familie i-a spus acestuia că tatăl său fusese anterior căsătorit cu o femeie cu același nume, care ar fi încercat să îl otrăvească. Suspiciunile au fost transmise poliției, care a demarat investigația.

Akbari a fost arestată și interogată. În fața polițiștilor, a recunoscut crimele, dar a oferit cifre diferite cu privire la numărul victimelor.

„Nu știu câți am ucis. Poate 13 sau 15 persoane. Nu-mi amintesc exact”, ar fi declarat ea, potrivit autorităților.

Pe lângă acuzațiile de crimă, femeia este judecată și pentru o tentativă de omor, după ce un bărbat a supraviețuit în 2020 unei supe otrăvite.

Akbari s-a căsătorit pentru prima dată la 18 ani, cu un bărbat care avea probleme de sănătate mintală. Ulterior, s-a măritat cu un bărbat mult mai în vârstă, care avea copii dintr-o căsătorie anterioară. Ea a susținut în fața instanței că a fost agresată fizic de acesta și de copiii lui.

În unele cazuri, victimele au murit la scurt timp după nuntă. De exemplu, în 2013, Mirahmad Omrani, în vârstă de 69 de ani, a murit la doar o lună de la căsătorie.

Unul dintre soți a supraviețuit unei tentative de omor în 2020. Bărbatul a băut dintr-o supă în care, potrivit anchetatorilor, se aflau substanțe toxice. Acesta a reușit să o alunge pe femeie din casă, dar nu a depus plângere la poliție. Cazul a rămas necercetat până la arestarea ulterioară a lui Akbari.

Procesul a atras atenția întregii țări. În dosar figurează 45 de reclamanți, în principal membri ai familiilor victimelor. Aceștia au cerut instanței condamnarea la moarte a lui Kolsum Akbari.

Instanța urmează să audieze toți reclamanții înainte de a pronunța verdictul final.

Avocatul femeii susține că aceasta ar trebui supusă unei evaluări psihiatrice înainte ca instanța să ia o decizie. „Există indicii că ar putea suferi de tulburări mentale care i-au influențat comportamentul”, a declarat apărătorul, citat de presa locală.

Datele Organizației Națiunilor Unite arată că, în 2024, cel puțin 31 de femei au fost executate în Iran, comparativ cu 22 în 2023. Dintre acestea, 19 au fost condamnate pentru crimă, iar nouă pentru uciderea soților, în cazuri ce implicau violență domestică sau căsătorii forțate ale minorilor.

Aceste cifre plasează Iranul printre țările cu cel mai ridicat număr de execuții raportat la populație, în special în cazurile de omor calificat.

Procesul lui Kolsum Akbari este în desfășurare la Curtea Revoluționară din Sari. Judecătorii vor decide dacă probele și mărturiile sunt suficiente pentru condamnarea la moarte sau dacă vor dispune o expertiză medicală.